В Украине зарегистрировали рекордное за три года количество компаний Сегодня 08:21

В Украине открыли почти 20 тысяч новых компаний за полгода, Фото: magnific

За первое полугодие 2026 года в Украине зарегистрировали почти 20 тысяч новых компаний — это самый высокий показатель за последние три года. Остановок за полгода — 6 563. Это на 28% больше, чем в соответствующий период в прошлом году. Чистый прирост составил 13 195 компаний.

Об этом свидетельствует исследование «Опендатабот».

Новых компаний стало больше

В январе-июне 2026 года в Украине зарегистрировано 19 758 новых компаний. Это на 8% больше, чем за тот же период 2025 года (18 277), и больше всего за последние три года: в 2024-м за полгода открылось 18 414 компаний.

В то же время стало больше и прекращений бизнеса. Так, за полгода закрылось 6563. Это на 28% больше, чем в соответствующий период в прошлом году.

Впрочем, благодаря тому, что и открытий новых компаний стало больше, общая картина остается в плюсе.

Абсолютный прирост количества компаний за первое полугодие 2026 составил 13 195 бизнесов.

Регистрация и прекращение компаний, 1 полугодие 2026 года, Инфографика: Опендатабот

Где открывают больше всего бизнесов

Наибольший абсолютный прирост компаний — в оптовой торговле (+2 304). Далее ІТ (+1254), недвижимость (+1104), общественные организации (+859) и обслуживание домов (+824).

Уменьшение зафиксировано в госуправлении и обороне (-289), образовании (-282), ветеринарии (-20), водоснабжении (-14) и творчестве и искусстве (-11).

Наибольший прирост количества компаний зафиксировали в:

Киеве — +5 338 компаний;

Львовской области — +1 220;

Днепропетровской области — +1177.

В общей сложности прирост бизнесов наблюдался в 23 регионах страны.

Сокращение же произошло в четырех областях, больше всего — на Донетчине (-157 компаний) и Луганщине (-73).

Прирост компаний по регионам в 1 полугодии 2026 года, Инфографика: Опендатабот

Почему бизнес прекращает деятельность

Более половины прекращений — результат ликвидации: 3479 случаев. Еще 21% - реорганизация (1410), 10% - процедура банкротства (651). 9% - судебное решение о прекращении, не связанное с банкротством (574).

Без указанной причины — 440 случаев (7%), прекращение субъекта без статуса юридического лица — 9 (менее 1%).

Причины прекращений компаний в 1 полугодии 2026 года, Инфографика: Опендатабот

Среди компаний, прекративших деятельность или находящихся в процессе прекращения (без учета реорганизаций), по доходу в финансовом отчете 2025 г. лидирует Промофлай — 3,0 млрд грн, процедура банкротства. Все 10 компаний из топа находятся в состоянии прекращения.

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