0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине зарегистрировали рекордное за три года количество компаний

32
В Украине открыли почти 20 тысяч новых компаний за полгода
В Украине открыли почти 20 тысяч новых компаний за полгода, Фото: magnific
За первое полугодие 2026 года в Украине зарегистрировали почти 20 тысяч новых компаний — это самый высокий показатель за последние три года. Остановок за полгода — 6 563. Это на 28% больше, чем в соответствующий период в прошлом году. Чистый прирост составил 13 195 компаний.
Об этом свидетельствует исследование «Опендатабот».

Новых компаний стало больше

В январе-июне 2026 года в Украине зарегистрировано 19 758 новых компаний. Это на 8% больше, чем за тот же период 2025 года (18 277), и больше всего за последние три года: в 2024-м за полгода открылось 18 414 компаний.
В то же время стало больше и прекращений бизнеса. Так, за полгода закрылось 6563. Это на 28% больше, чем в соответствующий период в прошлом году.
Впрочем, благодаря тому, что и открытий новых компаний стало больше, общая картина остается в плюсе.
Абсолютный прирост количества компаний за первое полугодие 2026 составил 13 195 бизнесов.
Регистрация и прекращение компаний, 1 полугодие 2026 года
Регистрация и прекращение компаний, 1 полугодие 2026 года, Инфографика: Опендатабот

Где открывают больше всего бизнесов

Наибольший абсолютный прирост компаний — в оптовой торговле (+2 304). Далее ІТ (+1254), недвижимость (+1104), общественные организации (+859) и обслуживание домов (+824).
Уменьшение зафиксировано в госуправлении и обороне (-289), образовании (-282), ветеринарии (-20), водоснабжении (-14) и творчестве и искусстве (-11).
Наибольший прирост количества компаний зафиксировали в:
  • Киеве — +5 338 компаний;
  • Львовской области — +1 220;
  • Днепропетровской области — +1177.
В общей сложности прирост бизнесов наблюдался в 23 регионах страны.
Сокращение же произошло в четырех областях, больше всего — на Донетчине (-157 компаний) и Луганщине (-73).
Прирост компаний по регионам в 1 полугодии 2026 года
Прирост компаний по регионам в 1 полугодии 2026 года, Инфографика: Опендатабот

Почему бизнес прекращает деятельность

Более половины прекращений — результат ликвидации: 3479 случаев. Еще 21% - реорганизация (1410), 10% - процедура банкротства (651). 9% - судебное решение о прекращении, не связанное с банкротством (574).
Без указанной причины — 440 случаев (7%), прекращение субъекта без статуса юридического лица — 9 (менее 1%).
Причины прекращений компаний в 1 полугодии 2026 года
Причины прекращений компаний в 1 полугодии 2026 года, Инфографика: Опендатабот
Среди компаний, прекративших деятельность или находящихся в процессе прекращения (без учета реорганизаций), по доходу в финансовом отчете 2025 г. лидирует Промофлай — 3,0 млрд грн, процедура банкротства. Все 10 компаний из топа находятся в состоянии прекращения.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems