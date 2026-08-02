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Как в США утилизируют старые доллары

Валюта
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Что в США делают с изношенными банкнотами
Что в США делают с изношенными банкнотами
Любая бумажная вещь со временем изнашивается — билеты, чеки, книги или даже любимые фотографии. Аналогичный срок службы имеют и долларовые банкноты, ежедневно переходящие из рук в руки. Правда, продолжительность их «жизни» зависит от номинала: одни купюры становятся непригодными через несколько лет, в то время как другие могут служить десятилетиями.
Об этом пишет Федеральная резервная система США.

Как американцы утилизируют старые деньги

Когда в банк возвращаются деньги, их качество тщательно проверяет специальное оборудование. В обращение возвращают соответствующие стандартам банкноты, а изношенные — изымают и уничтожают.
Непригодные для использования деньги уничтожают и заменяют новыми. Интересно, что сначала американцы свозили их на сжигание в Вашингтон, однако со временем, чтобы сократить расходы на транспортировку, это разрешили делать непосредственно на местах.
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Для этого банки ФРС по всей стране строили собственные печи или искали другие решения, в частности в Филадельфии даже определенное время пользовался услугами крематория.
В конце концов от способа пришлось отказаться из-за значительного загрязнения воздуха.
Под давлением местных органов власти и Агентству по охране окружающей среды удалось найти альтернативы — банкноты измельчали или растирали до волокнистой массы.
В начале 1980-х новые сортировочные машины автоматизировали процесс уничтожения.
Полученное сырье стали использовать для:
  • производства картона, кровельных и изоляционных материалов;
  • в составе буровых растворов для нефтяных скважин;
  • создание сувенирной продукции, а также как топливо для электростанций.
По материалам:
Телеканал 24
СШАВалютаДоллар
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