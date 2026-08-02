Как в США утилизируют старые доллары

Любая бумажная вещь со временем изнашивается — билеты, чеки, книги или даже любимые фотографии. Аналогичный срок службы имеют и долларовые банкноты, ежедневно переходящие из рук в руки. Правда, продолжительность их «жизни» зависит от номинала: одни купюры становятся непригодными через несколько лет, в то время как другие могут служить десятилетиями.
Когда в банк возвращаются деньги, их качество тщательно проверяет специальное оборудование. В обращение возвращают соответствующие стандартам банкноты, а изношенные — изымают и уничтожают.
Непригодные для использования деньги уничтожают и заменяют новыми. Интересно, что сначала американцы свозили их на сжигание в Вашингтон, однако со временем, чтобы сократить расходы на транспортировку, это разрешили делать непосредственно на местах.