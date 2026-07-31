Курс доллара может возрасти почти до 50 грн до 2029 года: прогноз KSE Institute Сегодня 15:02 — Валюта

Девальвационное давление на гривну будет усиливаться

KSE Institute опубликовал Ukraine Macroeconomic Handbook за третий квартал 2026 года с прогнозом развития украинской экономики до 2029 года. Документ охватывает период до завершения полномасштабной войны, а также дальнейшее восстановление и отстройку страны. Аналитики пересмотрели базовое предположение о завершении полномасштабной войны — с конца 2026 года на вторую половину 2027 года.

Каким будет курс доллара

По прогнозу KSE Institute, девальвационное давление на гривну будет усиливаться.

46,3 грн в конце 2026 года, а к концу 2028 года возрасти до 49,9 грн за доллар. После этого возможно определенное укрепление национальной валюты. Аналитики ожидают, что курс доллара может составить. После этого возможно определенное укрепление национальной валюты.

Устойчивость валютно-курсовой политики Национального банка Украины и далее будет зависеть от объемов внешнего финансирования.

В KSE Institute отмечают, что боле быстрое сокращение международных резервов ограничит возможности НБУ проводить валютные интервенции и может привести к ускоренному ослаблению гривны.

По базовому сценарию, предусматривающему привлечение дополнительного, но еще не согласованного международного финансирования, международные резервы Украины будут оставаться на уровне около 70 млрд долларов до 2029 года.

Какие риски видят аналитики

В KSE Institute предупреждают, что без дополнительного финансирования возможности Украины противостоять российской агрессии окажутся под угрозой. Правительство будет вынуждено прибегнуть к чрезвычайным мерам по финансированию государственного бюджета, макроэкономические резервы сократятся, а восстановление страны будет оставаться критически недофинансированным.

Восстановление будет зависеть от возвращения украинцев

Аналитики также считают, что темпы послевоенного восстановления будут зависеть от возвращения украинцев из-за границы. Этот процесс может оказаться более медленным и менее масштабным, чем прогнозировалось ранее.

Поэтому среди ключевых условий экономического роста, двигателем которого должно стать восстановление, KSE Institute называет программы переквалификации, более эффективное сочетание работников с вакансиями и меры, направленные на возвращение украинцев.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на обзор KSE Institute писал , что смещение ожидаемого срока завершения полномасштабной войны на вторую половину 2027 года приведет к увеличению оборонных расходов и создаст дополнительный дефицит финансирования государственного бюджета Украины в размере $67,4 млрд в течение 2027−2029 годов.

Совокупные расходы на оборону и безопасность за этот период возрастут на $68 млрд по сравнению с предварительными оценками и составят $101,5 млрд в 2026 году и $112,9 млрд в 2027 году. Для сохранения долговой устойчивости дополнительное привлечение денежных средств должно происходить в форме грантов или льготных кредитов.

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