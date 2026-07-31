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НБУ готовит новый пакет валютной либерализации

Валюта
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НБУ завершил основную часть консультаций с МВФ
НБУ завершил основную часть консультаций с МВФ
Национальный банк Украины завершает согласование с Международным валютным фондом нового пакета валютной либерализации, который предусматривает смягчение ограничений для бизнеса, физических лиц и финансового рынка.
Об этом во время пресс-брифинга сообщил глава НБУ Андрей Пышный, передает Delo.ua.
По его словам регулятор уже завершил основную часть консультаций с МВФ и в ближайшее время планирует окончательно утвердить соответствующие решения.
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«Одна из новостей состоит в том, что в ближайшее время уже будет финализировано и окончательно принято решение. Мы завершили значительную часть переговоров и обсуждений с нашими коллегами из Международного валютного фонда. Будет обнародован значительный пакет валютной либерализации, который коснется физических лиц, в том числе предприятий», — отметил Пышный.

Какие изменения предусматривает пакет

Подготовленный пакет подразумевает расширение возможностей для украинского бизнеса по проведению внешнеэкономических и финансовых операций.
Для физических лиц НБУ планирует смягчить ограничения на валютно-обменные операции и трансграничные переводы.
Для финансового рынка регулятор планирует уточнить условия работы финансовых учреждений в рамках следующего шага валютной либерализации.

Когда обнародуют решение

Постепенная отмена валютных ограничений остается одним из приоритетов НБУ с 2023 года, когда регулятор начал поэтапный переход к более гибкой валютной политике.
По словам Пышного, новые шаги соответствуют макроэкономическому прогнозу и должны поддержать украинское производство и экономический рост. Детали пакета и соответствующие нормативные акты НБУ планирует обнародовать в ближайшие дни.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 15,5%.
По материалам:
Діло
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