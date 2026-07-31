Через довшу війну Україні знадобиться ще $67,4 млрд до 2029 року — KSE Institute Сьогодні 09:14 — Казна та Політика

Дефіцит фінансування бюджету може перевищити $27 млрд

Зміщення очікуваного терміну завершення повномасштабної війни на другу половину 2027 року призведе до збільшення оборонних видатків і створить додатковий дефіцит фінансування державного бюджету України у розмірі $67,4 млрд упродовж 2027−2029 років.

Про це йдеться в макроекономічному огляді KSE Institute за III квартал 2026 року.

Видатки на оборону зростуть

«Довша повномасштабна війна суттєво збільшить видатки на оборону та безпеку, стримуватиме доходи бюджету та відкладатиме доступ до ринкового фінансування», — йдеться в огляді.

Сукупні видатки на оборону та безпеку за цей період зростуть на $68 млрд порівняно з попередніми оцінками і становитимуть $101,5 млрд у 2026 році та $112,9 млрд у 2027 році. Для збереження боргової стійкості додаткове залучення коштів має відбуватися у формі грантів або пільгових кредитів.

Яким прогнозують дефіцит бюджету

За прогнозом аналітиків, дефіцит державного бюджету без урахування грантів становитиме:

19,1% ВВП у 2026 році;

18,8% ВВП у 2027 році;

17,8% ВВП у 2028 році;

12,6% ВВП у 2029 році.

Водночас у 2026 році дефіциту фінансування бюджету не очікується. Навпаки, прогнозується надлишкове фінансування на рівні $4 млрд.

У наступні роки прогнозується такий розрив фінансування:

$19,5 млрд у 2027 році;

$27,1 млрд у 2028 році;

$20,7 млрд у 2029 році.

Прогноз щодо зовнішнього фінансування та резервів

За оцінками KSE Institute, зовнішній розрив фінансування становитиме:

$16,2 млрд у 2026 році;

$2 млрд у 2027 році.

У 2028 році очікується профіцит зовнішнього фінансування на рівні $10,6 млрд, тоді як у 2029 році прогнозується розрив у $4 млрд.

Валові міжнародні резерви України, за прогнозом аналітиків, становитимуть:

$73,5 млрд наприкінці 2026 року;

$75,5 млрд — наприкінці 2027 року;

$65 млрд — наприкінці 2028 року;

$68,9 млрд — наприкінці 2029 року.

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