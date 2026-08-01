Каким будет курс доллара и евро в августе: прогноз банкира Сегодня 08:12 — Валюта

Что будет с курсом валют в августе, Фото: magnific

В августе ситуация на валютном рынке будет оставаться относительно прогнозируемой. По базовому сценарию курс доллара будет держаться в пределах 44,5−45,5 грн, а евро — 51−52,5 грн.

Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус банка'' Тарас Лесовой в комментарии «РБК-Украина».

Что будет влиять на рынок в августе

«При базовом сценарии курс доллара будет находиться в пределах 44,5−45,5 грн, а евро — 51−52,5 грн.

«Выход за эти коридоры возможен только под влиянием значимых внешних или внутренних событий, однако пока предпосылок для длительного курсового „рывка“ нет», — объясняет банкир.

Потенциальные «триггеры»: ход войны, интенсивность обстрелов, объемы импорта горючего и энергооборудования, мировые цены на нефть, курс евро к доллару на мировых рынках, а также психология граждан во время обострений безопасности.

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Поведение граждан: Во время обстрелов часть украинцев покупает наличную валюту не из-за ожиданий девальвации, а как психологический «резерв» на случай непредвиденных обстоятельств.

Однако экономической целесообразности покупать валюту по любому курсу нет, если разница купли-продажи и стабильная гривна уменьшают результат.

Как лучше распределить сбережения

Рациональный подход — не выбирать только один инструмент, а разделять денежные средства:

Валюта: Для расходов в валюте или в качестве ликвидного резерва на ближайшее время.

Для расходов в валюте или в качестве ликвидного резерва на ближайшее время. Гривневый депозит: Для средств, которые не планируются к использованию в течение нескольких месяцев для получения реального дохода выше инфляции.

Для средств, которые не планируются к использованию в течение нескольких месяцев для получения реального дохода выше инфляции. Текущий счет или короткий вклад: Для определенной части ликвидных сбережений.

Главная рекомендация — не принимать решения под влиянием кратковременных эмоций или тревожных новостей.

курс доллара в августе будет находиться в пределах 44,70−45,70 грн, а курс евро в более широком диапазоне от 51 до 52,50 грн. Ранее Finance.ua писал , вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления «Глобус Банка» Сергей Мамедов также прогнозирует, чтов августе будет находиться в пределах 44,70−45,70 грн, ав более широком диапазоне от 51 до 52,50 грн.

Подробнее о том, почему именно таковы прогнозы на август, как могут вести себя доллар и евро и какие факторы будут определять ситуацию на валютном рынке в ближайшее время, смотрите на нашем YouTube-канале 👇

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