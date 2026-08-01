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Каким будет курс доллара и евро в августе: прогноз банкира

Валюта
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Что будет с курсом валют в августе
Что будет с курсом валют в августе, Фото: magnific
В августе ситуация на валютном рынке будет оставаться относительно прогнозируемой. По базовому сценарию курс доллара будет держаться в пределах 44,5−45,5 грн, а евро — 51−52,5 грн.
Об этом рассказал директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус банка'' Тарас Лесовой в комментарии «РБК-Украина».

Что будет влиять на рынок в августе

«При базовом сценарии курс доллара будет находиться в пределах 44,5−45,5 грн, а евро — 51−52,5 грн.
«Выход за эти коридоры возможен только под влиянием значимых внешних или внутренних событий, однако пока предпосылок для длительного курсового „рывка“ нет», — объясняет банкир.
Потенциальные «триггеры»: ход войны, интенсивность обстрелов, объемы импорта горючего и энергооборудования, мировые цены на нефть, курс евро к доллару на мировых рынках, а также психология граждан во время обострений безопасности.
Поведение граждан: Во время обстрелов часть украинцев покупает наличную валюту не из-за ожиданий девальвации, а как психологический «резерв» на случай непредвиденных обстоятельств.
Однако экономической целесообразности покупать валюту по любому курсу нет, если разница купли-продажи и стабильная гривна уменьшают результат.

Как лучше распределить сбережения

Рациональный подход — не выбирать только один инструмент, а разделять денежные средства:
  • Валюта: Для расходов в валюте или в качестве ликвидного резерва на ближайшее время.
  • Гривневый депозит: Для средств, которые не планируются к использованию в течение нескольких месяцев для получения реального дохода выше инфляции.
  • Текущий счет или короткий вклад: Для определенной части ликвидных сбережений.
Главная рекомендация — не принимать решения под влиянием кратковременных эмоций или тревожных новостей.
Ранее Finance.ua писал, вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления «Глобус Банка» Сергей Мамедов также прогнозирует, что курс доллара в августе будет находиться в пределах 44,70−45,70 грн, а курс евро в более широком диапазоне от 51 до 52,50 грн.
Подробнее о том, почему именно таковы прогнозы на август, как могут вести себя доллар и евро и какие факторы будут определять ситуацию на валютном рынке в ближайшее время, смотрите на нашем YouTube-канале 👇
По материалам:
РБК-Україна
ВалютаКурс доллараКурс евроКурс гривныВалютный рынок
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