Почему на банкнотах евро изображены ненастоящие мосты
Архитектура на банкнотах евро
- серые 5 евро — классицизм (античность);
- красные 10 евро — романский стиль;
- синие 20 евро — готика;
- оранжевые 50 евро — ренессанс;
- зеленые 100 евро — барокко и рококо;
- желтые 200 евро — архитектура XIX века из железа и стекла.
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