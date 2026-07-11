0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Почему на банкнотах евро изображены ненастоящие мосты

Валюта
0
Какая архитектура изображена на банкнотах евро
Какая архитектура изображена на банкнотах евро, Фото: magnific
Большинство украинцев хотя бы раз в жизни держали в руках евро, однако далеко не все знают, что изображенные на деньгах мосты найти на карте Европы не выйдет. И это совсем не ошибка дизайнеров. Таким образом регулятор избежал привязки к конкретным государствам.
Подробности Евроцентробанк объяснил на своем официальном сайте.

Архитектура на банкнотах евро

Правда, ни одного из сооружений нет в реальности. Как и первая версия банкнот (2002), серия «Европа» (2013 — 2019) содержит только обобщенные архитектурные образы разных исторических эпох, и такой подход позволил сделать дизайн универсальным:
  • серые 5 евро — классицизм (античность);
5 евро
5 евро
  • красные 10 евро — романский стиль;
10 евро
10 евро
  • синие 20 евро — готика;
20 евро
20 евро
  • оранжевые 50 евро — ренессанс;
50 евро
50 евро
  • зеленые 100 евро — барокко и рококо;
100 евро
100 евро
  • желтые 200 евро — архитектура XIX века из железа и стекла.
200 евро
200 евро
Интересно, что впоследствии выдуманные сооружения все же стали реальностью. В течение 2011 — 2013 годов нидерландский дизайнер Робин Стам реализовал необычный проект в городе Спейкениссе, возведя мосты по мотивам изображений на евробанкнотах. Архитектура стала частью жилого района и местной туристической достопримечательностью.
По материалам:
Телеканал 24
ЕвроВалюта
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems