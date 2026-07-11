Почему на банкнотах евро изображены ненастоящие мосты Сегодня 07:16 — Валюта

Какая архитектура изображена на банкнотах евро, Фото: magnific

Большинство украинцев хотя бы раз в жизни держали в руках евро, однако далеко не все знают, что изображенные на деньгах мосты найти на карте Европы не выйдет. И это совсем не ошибка дизайнеров. Таким образом регулятор избежал привязки к конкретным государствам.

Подробности Евроцентробанк объяснил на своем официальном сайте.

Архитектура на банкнотах евро

Правда, ни одного из сооружений нет в реальности. Как и первая версия банкнот (2002), серия «Европа» (2013 — 2019) содержит только обобщенные архитектурные образы разных исторических эпох, и такой подход позволил сделать дизайн универсальным:

серые 5 евро — классицизм (античность);

5 евро

красные 10 евро — романский стиль;

10 евро

синие 20 евро — готика;

20 евро

оранжевые 50 евро — ренессанс;

50 евро

зеленые 100 евро — барокко и рококо;

100 евро

желтые 200 евро — архитектура XIX века из железа и стекла.

200 евро

Интересно, что впоследствии выдуманные сооружения все же стали реальностью. В течение 2011 — 2013 годов нидерландский дизайнер Робин Стам реализовал необычный проект в городе Спейкениссе, возведя мосты по мотивам изображений на евробанкнотах. Архитектура стала частью жилого района и местной туристической достопримечательностью.

Телеканал 24 По материалам:

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