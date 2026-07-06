Курс валют в июле. Что случилось с обменниками? Банкир предупреждает, как не потерять деньги (видео) Сегодня 18:10 — Валюта

Курс валют в июле. Что случилось с обменниками? Банкир предупреждает, как не потерять деньги (видео)

Доллар приблизился к отметке 45 гривен, а евро тестирует уровень 52 гривны.

В новом видео на нашем YouTube-канале банкир Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал, какие факторы будут влиять на валютный рынок с 6 по 12 июля 2026 года, почему гривневые депозиты помогают сдерживать спрос на валюту и каких курсов доллара и евро стоит ожидать на этой неделе.

Что сейчас влияет на курс валют

По словам банкира, на валютном рынке одновременно действуют две ключевые силы:

Импортеры, покупающие валюту для закупки горючего, энергетического оборудования, сырья и других товаров. Именно их активность формирует повышенный спрос на иностранную валюту. Национальный банк Украины, сглаживающий дисбаланс между спросом и предложением с помощью валютных интервенций. НБУ продолжает работать в режиме управляемой гибкости, не допуская резких курсовых колебаний.



По оценкам Тараса Лесового, за неделю спрос на межбанковском рынке может превышать предложение на 10−15%. Для стабилизации ситуации Нацбанк предположительно будет осуществлять валютные интервенции в пределах 800−850 миллионов долларов.

Почему гривна пока остается относительно стабильной

Банкир выделяет сразу несколько факторов, которые сейчас помогают удерживать ситуацию под контролем. В первую очередь речь идет об относительной стабильности мировых цен на топливо. В таких условиях импортеры не увеличивают закупки валюты сверх текущих потребностей.

Дополнительно на рынок влияет сезонный фактор. Середина лета традиционно характеризуется более низкой деловой активностью, что уменьшает количество крупных валютных операций.

Важную роль играет и инфляция. Если она не ускоряется, у населения меньше стимулов переводить гривневые сбережения в валюту.

Отдельно Тарас Лесовой обращает внимание на гривневые депозиты. Высокие ставки по вкладам позволяют удерживать в банковской системе часть средств граждан, которые в других условиях могли бы быть направлены на покупку валюты. По его оценкам, речь идет о 25−30% потенциального спроса.

Что происходит с золотом

На прошлой неделе стоимость драгметалла снизилась более чем на 3% и опустилась ниже отметки 4000 долларов за унцию. Это самый низкий уровень с ноября прошлого года.

Среди причин такого снижения называют укрепление доллара США, ожидание повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США и рост цен на нефть, что усугубляет опасения инфляции.

Каким будет курс доллара и евро на этой неделе

По прогнозу Тараса Лесового, в течение периода с 6 по 12 июля доллар будет находиться в следующих пределах:

межбанк — от 44,7 до 45,1 гривны за доллар;

наличный рынок — от 44,5 до 45,2 гривны.

Евро:

межбанк — от 51,5 до 52,5 гривны;

наличный рынок — от 51,5 до 52,5 гривны.

В то же время эксперт не ожидает резких колебаний. Общее отклонение курсов в течение недели, по его словам, будет находиться в пределах 1−1,5%.

В видео на нашем YouTube-канале смотрите подробный разбор эксперта о том, что происходит на валютном рынке, почему доллар приблизился к 45 гривен, какие курсы ожидаются на этой неделе и какие риски могут повлиять на гривну уже в конце лета 👇

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