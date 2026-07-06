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Курс валют в июле. Что случилось с обменниками? Банкир предупреждает, как не потерять деньги (видео)

Валюта
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Курс валют в июле. Что случилось с обменниками? Банкир предупреждает, как не потерять деньги (видео)
Курс валют в июле. Что случилось с обменниками? Банкир предупреждает, как не потерять деньги (видео)
Доллар приблизился к отметке 45 гривен, а евро тестирует уровень 52 гривны.
В новом видео на нашем YouTube-канале банкир Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал, какие факторы будут влиять на валютный рынок с 6 по 12 июля 2026 года, почему гривневые депозиты помогают сдерживать спрос на валюту и каких курсов доллара и евро стоит ожидать на этой неделе.

Что сейчас влияет на курс валют

По словам банкира, на валютном рынке одновременно действуют две ключевые силы:
  1. Импортеры, покупающие валюту для закупки горючего, энергетического оборудования, сырья и других товаров. Именно их активность формирует повышенный спрос на иностранную валюту.
  2. Национальный банк Украины, сглаживающий дисбаланс между спросом и предложением с помощью валютных интервенций. НБУ продолжает работать в режиме управляемой гибкости, не допуская резких курсовых колебаний.
По оценкам Тараса Лесового, за неделю спрос на межбанковском рынке может превышать предложение на 10−15%. Для стабилизации ситуации Нацбанк предположительно будет осуществлять валютные интервенции в пределах 800−850 миллионов долларов.

Почему гривна пока остается относительно стабильной

Банкир выделяет сразу несколько факторов, которые сейчас помогают удерживать ситуацию под контролем. В первую очередь речь идет об относительной стабильности мировых цен на топливо. В таких условиях импортеры не увеличивают закупки валюты сверх текущих потребностей.
Дополнительно на рынок влияет сезонный фактор. Середина лета традиционно характеризуется более низкой деловой активностью, что уменьшает количество крупных валютных операций.
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Важную роль играет и инфляция. Если она не ускоряется, у населения меньше стимулов переводить гривневые сбережения в валюту.
Отдельно Тарас Лесовой обращает внимание на гривневые депозиты. Высокие ставки по вкладам позволяют удерживать в банковской системе часть средств граждан, которые в других условиях могли бы быть направлены на покупку валюты. По его оценкам, речь идет о 25−30% потенциального спроса.

Что происходит с золотом

На прошлой неделе стоимость драгметалла снизилась более чем на 3% и опустилась ниже отметки 4000 долларов за унцию. Это самый низкий уровень с ноября прошлого года.
Среди причин такого снижения называют укрепление доллара США, ожидание повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США и рост цен на нефть, что усугубляет опасения инфляции.

Каким будет курс доллара и евро на этой неделе

По прогнозу Тараса Лесового, в течение периода с 6 по 12 июля доллар будет находиться в следующих пределах:
  • межбанк — от 44,7 до 45,1 гривны за доллар;
  • наличный рынок — от 44,5 до 45,2 гривны.
Евро:
  • межбанк — от 51,5 до 52,5 гривны;
  • наличный рынок — от 51,5 до 52,5 гривны.
В то же время эксперт не ожидает резких колебаний. Общее отклонение курсов в течение недели, по его словам, будет находиться в пределах 1−1,5%.
В видео на нашем YouTube-канале смотрите подробный разбор эксперта о том, что происходит на валютном рынке, почему доллар приблизился к 45 гривен, какие курсы ожидаются на этой неделе и какие риски могут повлиять на гривну уже в конце лета 👇
По материалам:
Finance.ua
ВалютаКурс валютЕвроДолларГривна
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