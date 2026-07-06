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В россии запускают цифровой рубль: как реагируют на это россияне

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Цифровой рубль пока остается для большинства "понятной абстрактной категорией"
Цифровой рубль пока остается для большинства "понятной абстрактной категорией"
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина объявила, что все готово к запуску и широкому использованию цифрового рубля, назначенному на 1 сентября. Но россияне не понимают, зачем им третья форма денег, в дополнение к наличным и безналичным.
Об этом сообщает The Moscow Times.
По словам Набиуллиной, в этот день все системно значимые банки в россии (их 12) должны будут проводить операции с цифровым рублем, крупные торговые предприятия также будут принимать их к оплате.
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Какие еще банки будут работать с цифровым рублем, неизвестно: Центробанк рф неожиданно скрыл список банков-участников платформы цифрового рубля.
«Этот развивающийся проект. Мы хотим, чтобы цифровой рубль был востребован реально людьми и бизнесом, чтобы он был удобным… Видим большой потенциал в использовании смарт-контрактов для бизнеса», — отмечает Набиуллина.
Цифровой рубль позволит видеть всю историю сделок, что даст властям возможность контролировать целевое использование бюджетных средств. Бюджетники по желанию могут получать зарплату такими рублями, но Центробанк и Минфин обещают им это не навязывать.

Реакция россиян

Желания иметь дело с цифровым рублем у большинства россиян нет. Они не понимают, зачем им эта третья форма денег, в дополнение к наличным и безналичным. Цифровой рубль пока остается для большинства «понятной абстрактной категорией».
Согласно исследованию, только один из десяти экономически активных россиян готов полностью перевести свою зарплату в цифровые рубли, еще 5% согласны получать таким образом часть дохода.
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Задумывая цифровой рубль, Центробанк предполагал, что на них можно будет рассчитываться и оффлайн, но пока эта функция не реализована.
Сейчас у россиян растет спрос на наличные из-за отключения интернета и заявления о возможности замораживания вкладов. российская банковская система пятый месяц подряд сталкивается с оттоком средств. россияне выносят наличные из банков со скоростью 13 миллиардов рублей (примерно 166 миллионов долларов) в день.
По материалам:
Діло
Валютароссия
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