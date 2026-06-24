В Европарламенте поддержали введение цифрового евро
Комитет Европейского парламента по экономическим и монетарным делам поддержал создание цифрового евро. Решение открывает путь к потенциальному запуску пилотной версии новой платежной системы, которая по принципу работы должна быть похожа на наличные расчеты.
Об этом сообщает Euractiv.
Законопроект, представленный Европейской комиссией в 2023 году, поддержали 43 члена комитета. Против проголосовали 14 депутатов, еще один воздержался.
Ожидается, что законодатели завершат переговоры с государствами-членами ЕС до конца 2026 года. После этого пилотный запуск цифрового евро может состояться во второй половине 2027 года и полноценное внедрение в 2029 году.
Зачем ЕС цифровой евро
Сторонники проекта считают, что цифровой евро поможет снизить зависимость Европы от американских платежных систем, в частности Visa и Mastercard.
Как и наличные, цифровой евро будет выпускаться и гарантироваться Европейским центральным банком.
Что задерживало реализацию проекта
Проект задерживался из-за беспокойства, распространенного среди ультраправых групп, что цифровая валюта будет угрожать конфиденциальности граждан и в конце концов заменит наличные деньги.
Рассмотрение также задерживают технические вопросы, в том числе должны быть как «онлайн», так и «оффлайн» версии цифровой валюты.
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