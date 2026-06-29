Польша пока далека от перехода на евро. К такому выводу пришла Европейская комиссия в отчете о конвергенции за 2026 год. Там заявили, что Польша не выполняет большинство требований, необходимых для принятия евро.
В новом отчете Еврокомиссия оценила готовность к введению евро в Польшу, Чехию, Венгрию, Румынию и Швецию.
Как мы сообщали ранее, ни одна из этих стран не отвечает всем требованиям для присоединения к еврозоне.
Европейская Комиссия оценивает пять основных сфер: ценовую стабильность, состояние государственных финансов, уровень долгосрочных процентных ставок, стабильность обменного курса и соответствие национальным нормативным актам законодательству ЕС.
Заявляется, что именно состояние государственного бюджета остается одним из главных препятствий для введения единой валюты. В Брюсселе также обратили внимание на риск дальнейшего роста госдолга, что может еще больше усложнить выполнение Маастрихтских критериев.
Когда Польша может перейти на евро
Отчет Еврокомиссии свидетельствует, что в ближайшее время переход Польши на евро не состоится. Прежде всего, стране необходимо улучшить состояние государственных финансов, снизить дефицит бюджета, выполнить требования по инфляции и процентным ставкам, а также присоединиться к механизму ERM II.
Только после выполнения этих условий Польша сможет претендовать на вступление в еврозону. Поскольку страна не отвечает большинству критериев, а официального графика перехода не существует, перспективы введения евро остаются неопределенными.