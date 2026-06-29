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Когда Польша перейдет на евро — решение Еврокомиссии

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Банкноты евро в кошельке
Банкноты евро в кошельке
Польша пока далека от перехода на евро. К такому выводу пришла Европейская комиссия в отчете о конвергенции за 2026 год. Там заявили, что Польша не выполняет большинство требований, необходимых для принятия евро.
Об этом пишет inpoland.
В новом отчете Еврокомиссия оценила готовность к введению евро в Польшу, Чехию, Венгрию, Румынию и Швецию.
Как мы сообщали ранее, ни одна из этих стран не отвечает всем требованиям для присоединения к еврозоне.
Европейская Комиссия оценивает пять основных сфер: ценовую стабильность, состояние государственных финансов, уровень долгосрочных процентных ставок, стабильность обменного курса и соответствие национальным нормативным актам законодательству ЕС.
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Почему Польша пока не может перейти на евро

Для Польши основными препятствиями остаются:
  • слишком высокий дефицит государственного бюджета — 7,3% ВВП в 2025 году при установленном лимите ЕС в 3%;
  • инфляция на уровне 2,9% за период с июня 2025 по май 2026 года при референтном значении 2,7%;
  • долгосрочные процентные ставки на уровне 5,4%, что превышает допустимый показатель в 5,1%;
  • отсутствие участия в механизме валютных курсов ERM II, являющегося обязательным этапом перед введением евро.
Заявляется, что именно состояние государственного бюджета остается одним из главных препятствий для введения единой валюты. В Брюсселе также обратили внимание на риск дальнейшего роста госдолга, что может еще больше усложнить выполнение Маастрихтских критериев.

Когда Польша может перейти на евро

Отчет Еврокомиссии свидетельствует, что в ближайшее время переход Польши на евро не состоится. Прежде всего, стране необходимо улучшить состояние государственных финансов, снизить дефицит бюджета, выполнить требования по инфляции и процентным ставкам, а также присоединиться к механизму ERM II.
Только после выполнения этих условий Польша сможет претендовать на вступление в еврозону. Поскольку страна не отвечает большинству критериев, а официального графика перехода не существует, перспективы введения евро остаются неопределенными.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ПольшаЕвроЕврокомиссия
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