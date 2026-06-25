Доллар обновляет максимумы и давит на другие валюты
Американская валюта в среду достигла 13-месячного максимума по отношению к евро.
Европейская валюта опустилась ниже 1,14 доллара.
Британский фунт упал до минимума за семь месяцев.
Японская иена держится вблизи самого слабого уровня за 40 лет — около 161,79 доллара.
Индекс доллара, отслеживающий его курс к шести основным валютам, держался у отметки 101,5 после пика 101,8. Это самые высокие уровни за последние 13 месяцев.
Аналитики объясняют, что рынок закладывает более жесткую политику ФРС. Если раньше инвесторы ожидали снижения ставок, то теперь все больше участников рынка прогнозируют как минимум одно повышение уже осенью.
Укрепление доллара уже повлияло на другие активы. Золото впервые за более чем семь месяцев опускалось ниже 4 тыс. долларов за унцию. Биткоин также упал ниже 60 тыс. долларов впервые с 2024 года.
Доходности краткосрочных американских облигаций выросли, отображая ожидания повышения ставок. В то же время в Германии и Великобритании изменения были менее резкими или даже двигались вниз.
По словам стратегов, рынок фактически «закладывает» более жесткую позицию ФРС, которая может быть направлена на сдерживание инфляции.
Ожидание инфляции и позиция ФРС
Главное внимание сейчас приковано к инфляционным данным в США — индексу PCE, который считается ключевым для ФРС. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозируют рост на уровне 3,4%, что существенно выше целевого показателя в 2%.