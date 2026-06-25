Доллар бьет рекорды — что об этом говорят аналитики Сегодня 16:01 — Валюта

Банкноты доллара США

Доллар быстро укрепляется и уже продемонстрировал сильнейший месячный рост почти за год.

Об этом сообщает Reuters

Инвесторы готовятся к ключевым данным по инфляции в США, которые могут подтвердить ожидания: Федеральной резервной системе, вероятно, придется снова поднимать ставки уже в этом году.

Доллар обновляет максимумы и давит на другие валюты

Американская валюта в среду достигла 13-месячного максимума по отношению к евро.

Европейская валюта опустилась ниже 1,14 доллара.

Британский фунт упал до минимума за семь месяцев.

Японская иена держится вблизи самого слабого уровня за 40 лет — около 161,79 доллара.

Индекс доллара, отслеживающий его курс к шести основным валютам, держался у отметки 101,5 после пика 101,8. Это самые высокие уровни за последние 13 месяцев.

Аналитики объясняют, что рынок закладывает более жесткую политику ФРС. Если раньше инвесторы ожидали снижения ставок, то теперь все больше участников рынка прогнозируют как минимум одно повышение уже осенью.

Рынки реагируют

Золото впервые за более чем семь месяцев опускалось ниже 4 тыс. долларов за унцию. Биткоин также Укрепление доллара уже повлияло на другие активы.впервые за более чем семь месяцев опускалось ниже 4 тыс. долларов за унцию.также упал ниже 60 тыс. долларов впервые с 2024 года.

Доходности краткосрочных американских облигаций выросли, отображая ожидания повышения ставок. В то же время в Германии и Великобритании изменения были менее резкими или даже двигались вниз.

По словам стратегов, рынок фактически «закладывает» более жесткую позицию ФРС, которая может быть направлена ​​на сдерживание инфляции.

Ожидание инфляции и позиция ФРС

Главное внимание сейчас приковано к инфляционным данным в США — индексу PCE, который считается ключевым для ФРС. Экономисты, опрошенные Reuters, прогнозируют рост на уровне 3,4%, что существенно выше целевого показателя в 2%.

Аналитики отмечают, что дальнейшее укрепление доллара зависит от разницы процентных ставок между США и другими странами. Если эта разница будет расти, доллар может оставаться сильным и дальше.

В то же время, некоторые эксперты предупреждают: нынешнее ралли может быть краткосрочным и со временем исчерпаться из-за перегретых спекуляций.

Ранее мы сообщали , что во второй половине 2026 года ситуация на валютном рынке Украины будет оставаться стабильной и прогнозируемой, без рисков неконтролируемых шоковых скачков.

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