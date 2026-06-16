10 стран, где инфляция больше всего «съедает» доллар

Инфляция остается одной из основных экономических угроз в мире. В странах с высокими темпами роста цен даже $100 могут потерять большую часть своей покупательной способности всего за один год.
Худшая ситуация наблюдается в странах, где экономические и политические проблемы годами подпитывают рост цен.
Со ссылками на Visual Capitalist рассказываем, в каких странах сотня долларов обесценится быстрее.
Где $100 больше всего теряют стоимость
Самый высокий уровень инфляции в мире и в дальнейшем прогнозируют для Венесуэлы. По оценкам экспертов, если в начале 2026 года человек имел $100, то к концу года их реальная покупательная способность сократится примерно до $31.
«Из-за постоянного обесценивания денег многие жители страны пытаются как можно быстрее тратить доходы на продукты и другие необходимые товары, пока цены еще не выросли», — пишет издание.
В то же время, появляются и определенные положительные сигналы. В частности, США постепенно ослабляют часть санкций в отношении Венесуэлы, что может способствовать более активной торговле и увеличению поступления иностранной валюты в страну.
Среди стран с высокими темпами роста цен также остается Судан — к концу 2026 года $100 обесценятся до $61. Долгий вооруженный конфликт серьезно ударил по экономике страны: пострадали инфраструктура, сельское хозяйство и бизнес. Из-за сокращения производства и перебоев со снабжением цены продолжают быстро расти.
Сложная ситуация наблюдается и в Иране ($67). Страна уже много лет борется с высокой инфляцией, а недавнее обострение конфликта усугубило ценовое давление. Опасаясь дефицита, жители начали массово скупать товары первой необходимости, что дополнительно подтолкнуло цены к росту.
Десять стран с высоким обесценением валюты
В целом, согласно прогнозу инфляции к концу 2026 года, покупательная способность $100 составит:
Когда инфляция ускоряется, деньги начинают терять покупательскую способность. Для приобретения тех же товаров и услуг людям приходится тратить все больше денег.
Именно поэтому в странах с высокой инфляцией население часто пытается сохранять часть сбережений в более стабильных валютах, чтобы защитить их от обесценивания и сохранить покупательскую способность.
Ранее мы сообщали, что в условиях затяжной войны и ускорения инфляции украинцы все чаще задумываются не только о накоплении «на черный день», но и о защите своих сбережений от обесценения.
В таких условиях инфляция постепенно уменьшает покупательную способность гривны, заставляя искать инструменты сбережения капитала. По ссылке делимся анализом, как можно инвестировать 100 тысяч гривен в год, чтобы минимизировать потери покупательной способности.