10 стран, где инфляция больше всего «съедает» доллар Сегодня 17:04 — Валюта

Страны, где инфляция больше всего «съедает» доллар

Инфляция остается одной из основных экономических угроз в мире. В странах с высокими темпами роста цен даже $100 могут потерять большую часть своей покупательной способности всего за один год.

Худшая ситуация наблюдается в странах, где экономические и политические проблемы годами подпитывают рост цен.

Со ссылками на Visual Capitalist рассказываем, в каких странах сотня долларов обесценится быстрее.

Где $100 больше всего теряют стоимость

Самый высокий уровень инфляции в мире и в дальнейшем прогнозируют для Венесуэлы. По оценкам экспертов, если в начале 2026 года человек имел $100, то к концу года их реальная покупательная способность сократится примерно до $31.

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«Из-за постоянного обесценивания денег многие жители страны пытаются как можно быстрее тратить доходы на продукты и другие необходимые товары, пока цены еще не выросли», — пишет издание.

В то же время, появляются и определенные положительные сигналы. В частности, США постепенно ослабляют часть санкций в отношении Венесуэлы, что может способствовать более активной торговле и увеличению поступления иностранной валюты в страну.



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Среди стран с высокими темпами роста цен также остается Судан — к концу 2026 года $100 обесценятся до $61. Долгий вооруженный конфликт серьезно ударил по экономике страны: пострадали инфраструктура, сельское хозяйство и бизнес. Из-за сокращения производства и перебоев со снабжением цены продолжают быстро расти.

Сложная ситуация наблюдается и в Иране ( $ 67). Страна уже много лет борется с высокой инфляцией, а недавнее обострение конфликта усугубило ценовое давление. Опасаясь дефицита, жители начали массово скупать товары первой необходимости, что дополнительно подтолкнуло цены к росту.

Десять стран с высоким обесценением валюты

В целом, согласно прогнозу инфляции к концу 2026 года, покупательная способность $100 составит:

Венесуэла — $31;

Судан — $61;

Иран — $67;

Боливия — $79;

Аргентина — $80;

Турция — $80;

Малави — $81;

Гаити — $82;

Бурунди — $84;

Мьянма — $85.

Как высокая инфляция влияет на население

Когда инфляция ускоряется, деньги начинают терять покупательскую способность. Для приобретения тех же товаров и услуг людям приходится тратить все больше денег.

Именно поэтому в странах с высокой инфляцией население часто пытается сохранять часть сбережений в более стабильных валютах, чтобы защитить их от обесценивания и сохранить покупательскую способность.

Ранее мы сообщали, что в условиях затяжной войны и ускорения инфляции украинцы все чаще задумываются не только о накоплении «на черный день», но и о защите своих сбережений от обесценения.

В таких условиях инфляция постепенно уменьшает покупательную способность гривны, заставляя искать инструменты сбережения капитала. По ссылке делимся анализом , как можно инвестировать 100 тысяч гривен в год, чтобы минимизировать потери покупательной способности.

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