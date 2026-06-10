0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рейтинг стран с самым высоким и самым низким уровнем инфляции в 2026 году

Мир
35
Карта мира
Карта мира
В большинстве крупных экономик мира инфляцию удалось взять под контроль, но для некоторых стран стремительный рост цен остается серьезной проблемой. Со ссылкой на Visual Capitalist рассказываем, где цены растут почти в четыре раза за год, а где снижаются.

Венеуэла остается мировым лидером по инфляции

Самый высокий уровень инфляции в мире в 2026 году прогнозируется в Венесуэле — 387,4%. Это наихудший показатель среди всех стран, которые анализировал МВФ.
Читайте также
Высокая инфляция является результатом многолетних экономических проблем, политической нестабильности и зависимости страны от нефтяного сектора. После обвала цен на нефть в 2014 году экономика Венесуэлы пережила глубокий кризис, последствия которого ощущаются по сей день. МВФ также называет экономическую ситуацию в стране «крайне хрупкой», указывая на высокую бедность, девальвацию валюты и трехзначную инфляцию.
Среди других стран с высокой инфляцией:
  • Иран — 68,9%;
  • Аргентина — 30,4%;
  • Нигерия — 16,0%;
  • Ливия — 10,5%.
Рейтинг стран с самым высоким и самым низким уровнем инфляции в 2026 году

Где цены почти не растут

На противоположном конце рейтинга оказалось несколько стран Карибского бассейна и Центральной Америки.
Самую низкую инфляцию МВФ прогнозирует для:
  • Коста-Рики;
  • Арубы;
  • Белиза;
  • Панамы;
  • Багамских островов;
  • Гренады;
  • Сент-Винсента и Гренадин.
Особенно выделяется Коста-Рика — это единственная страна в мире, где в 2026 году ожидается дефляция на уровне 0,4%, то есть среднее снижение цен.
Место для вашей рекламы
Хотя для потребителей более дешевые товары могут выглядеть положительно, длительная дефляция несет риски для экономики. Она может сдерживать потребительский спрос, сокращать доходы бизнеса и оказывать давление на уровень зарплат.

Как страны борются с ростом цен

Борьба с инфляцией остается одной из главных задач центральных банков по всему миру. Чаще всего для этого используют повышение процентных ставок и более жесткую монетарную политику.
В то же время, важную роль играют и правительства. Одним из самых известных примеров последних лет стала Аргентина, где власти сокращают государственные расходы и субсидии, пытаясь обуздать многолетний инфляционный кризис. По прогнозам МВФ, инфляция в стране все еще будет оставаться высокой, но существенно ниже, чем в предыдущие годы — около 30,4% в 2026 году.
Несмотря на определенный прогресс во многих странах, инфляция продолжает оставаться одним из главных вызовов для мировой экономики. Особенно это касается государств с нестабильной экономической ситуацией, зависимости от сырьевых рынков или хроническими бюджетными проблемами.

Что в Украине

По данным Госстата, в мае 2026 года потребительские цены повысились на 0,9%.
Аналитика НБУ свидетельствует, что с июня 2025 года по январь 2026 года инфляция постепенно замедлялась, однако впоследствии снова стала расти — в частности из-за роста цен на энергоресурсы, газ и горючее.
Регулятор прогнозирует, что к концу 2026 года инфляция еще несколько ускорится из-за влияния более дорогих энергоресурсов и может достигнуть 9,4% в годовом измерении.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ИнфляцияМВФИран
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems