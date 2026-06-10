Рейтинг стран с самым высоким и самым низким уровнем инфляции в 2026 году Сегодня 19:02 — Мир

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В большинстве крупных экономик мира инфляцию удалось взять под контроль, но для некоторых стран стремительный рост цен остается серьезной проблемой. Со ссылкой на Visual Capitalist рассказываем, где цены растут почти в четыре раза за год, а где снижаются.

Венеуэла остается мировым лидером по инфляции

Самый высокий уровень инфляции в мире в 2026 году прогнозируется в Венесуэле — 387,4%. Это наихудший показатель среди всех стран, которые анализировал МВФ.

Высокая инфляция является результатом многолетних экономических проблем, политической нестабильности и зависимости страны от нефтяного сектора. После обвала цен на нефть в 2014 году экономика Венесуэлы пережила глубокий кризис, последствия которого ощущаются по сей день. МВФ также называет экономическую ситуацию в стране «крайне хрупкой», указывая на высокую бедность, девальвацию валюты и трехзначную инфляцию.

Среди других стран с высокой инфляцией:

Иран — 68,9%;

Аргентина — 30,4%;

Нигерия — 16,0%;

Ливия — 10,5%.

Где цены почти не растут

На противоположном конце рейтинга оказалось несколько стран Карибского бассейна и Центральной Америки.

Самую низкую инфляцию МВФ прогнозирует для:

Коста-Рики;

Арубы;

Белиза;

Панамы;

Багамских островов;

Гренады;

Сент-Винсента и Гренадин.

Особенно выделяется Коста-Рика — это единственная страна в мире, где в 2026 году ожидается дефляция на уровне 0,4%, то есть среднее снижение цен.

Хотя для потребителей более дешевые товары могут выглядеть положительно, длительная дефляция несет риски для экономики. Она может сдерживать потребительский спрос, сокращать доходы бизнеса и оказывать давление на уровень зарплат.

Как страны борются с ростом цен

Борьба с инфляцией остается одной из главных задач центральных банков по всему миру. Чаще всего для этого используют повышение процентных ставок и более жесткую монетарную политику.

В то же время, важную роль играют и правительства. Одним из самых известных примеров последних лет стала Аргентина, где власти сокращают государственные расходы и субсидии, пытаясь обуздать многолетний инфляционный кризис. По прогнозам МВФ, инфляция в стране все еще будет оставаться высокой, но существенно ниже, чем в предыдущие годы — около 30,4% в 2026 году.

Несмотря на определенный прогресс во многих странах, инфляция продолжает оставаться одним из главных вызовов для мировой экономики. Особенно это касается государств с нестабильной экономической ситуацией, зависимости от сырьевых рынков или хроническими бюджетными проблемами.

Что в Украине

По данным Госстата, в мае 2026 года потребительские цены повысились на 0,9%.

Аналитика НБУ свидетельствует, что с июня 2025 года по январь 2026 года инфляция постепенно замедлялась, однако впоследствии снова стала расти — в частности из-за роста цен на энергоресурсы, газ и горючее.

Регулятор прогнозирует , что к концу 2026 года инфляция еще несколько ускорится из-за влияния более дорогих энергоресурсов и может достигнуть 9,4% в годовом измерении.

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