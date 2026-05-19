В Украине ухудшат прогноз инфляции и ВВП, — Минэкономики

Казна и Политика
Правительство в середине года планирует пересмотреть макропоказатели экономического и социального развития, в частности из-за негативного влияния зимних обстрелов энергетики.
Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев в интервью РБК-Украина.
«Мы пересматриваем прогноз внутри года всегда. Сейчас у нас бюджет спланирован с ростом ВВП 2,4%, прогноз будет уменьшен, потому что у нас был отрицательный ВВП в январе и феврале», — отметил он.
Национальный банк Украины уже ухудшил прогноз экономического роста на 2026 год и ожидает дальнейшего ускорения инфляции.
Напомним, ранее мы писали, что экономика Украины в 2026 году будет расти медленнее. НБУ обновил прогноз. В то же время, ключевым источником финансирования дефицита бюджета и в дальнейшем будет оставаться международная помощь.
По материалам:
РБК-Україна
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
