В Украине ухудшат прогноз инфляции и ВВП, — Минэкономики Сегодня 09:45 — Казна и Политика

В Украине ухудшат прогноз инфляции и ВВП, — Минэкономики

Правительство в середине года планирует пересмотреть макропоказатели экономического и социального развития, в частности из-за негативного влияния зимних обстрелов энергетики.

Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев в интервью РБК-Украина

«Мы пересматриваем прогноз внутри года всегда. Сейчас у нас бюджет спланирован с ростом ВВП 2,4%, прогноз будет уменьшен, потому что у нас был отрицательный ВВП в январе и феврале», — отметил он.

Национальный банк Украины уже ухудшил прогноз экономического роста на 2026 год и ожидает дальнейшего ускорения инфляции.

Напомним, ранее мы писали, что экономика Украины в 2026 году будет расти медленнее. НБУ обновил прогноз. В то же время, ключевым источником финансирования дефицита бюджета и в дальнейшем будет оставаться международная помощь.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.