Украина подписала Соглашение о введении Единого транзитного разрешения ТРАСЕКА: что предусматривает новый механизм

18-е ежегодное заседание Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА в городе Астана

Украина подписала Соглашение о введении Единого транзитного разрешения ТРАСЕКА.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины. Подписание документа состоялось в ходе 18-го ежегодного заседания Межправительственной комиссии ТРАСЕКА в Астане.

К соглашению присоединились несколько стран региона

От имени Украины соглашение в онлайн формате подписал временный поверенный по делам Украины в Республике Казахстан.

Документ также подписали Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.

Соглашение предусматривает введение единого электронного документа для осуществления международных автомобильных грузовых перевозок по территориям государств-участников транспортного коридора Европа — Кавказ — Азия.

«Для Украины введение единого транзитного разрешения является важным шагом для усиления нашего транзитного потенциала. Ожидается, что реализация механизма будет способствовать привлечению дополнительных транзитных грузопотоков через территорию Украины и развитию логистических связей между Европой и Азией», — отметил Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий.

Что предусматривает новый механизм

Имплементация этого механизма позволит:

упростить процедуры организации международных автомобильных перевозок;

сократить время прохождения разрешительных процедур;

уменьшить расходы перевозчиков;

обеспечить цифровизацию транзитных операций;

повысить прозрачность и эффективность транспортных процессов.

Соглашение также создает предпосылки для углубления регионального транспортного сотрудничества и современных цифровых сервисов в сфере международных перевозок.

В дальнейшем документ подлежит ратификации всеми сторонами-участницами. После завершения внутренних процедур и вступления в силу Соглашения начнется практическое внедрение Единого транзитного разрешения ТРАСЕКА как цифрового инструмента для упрощения транзитных перевозок в регионе.

