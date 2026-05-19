0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украина подписала Соглашение о введении Единого транзитного разрешения ТРАСЕКА: что предусматривает новый механизм

Казна и Политика
23
18-е ежегодное заседание Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА в городе Астана
18-е ежегодное заседание Межправительственной Комиссии ТРАСЕКА в городе Астана
Украина подписала Соглашение о введении Единого транзитного разрешения ТРАСЕКА.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины. Подписание документа состоялось в ходе 18-го ежегодного заседания Межправительственной комиссии ТРАСЕКА в Астане.

К соглашению присоединились несколько стран региона

От имени Украины соглашение в онлайн формате подписал временный поверенный по делам Украины в Республике Казахстан.
Документ также подписали Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.
Соглашение предусматривает введение единого электронного документа для осуществления международных автомобильных грузовых перевозок по территориям государств-участников транспортного коридора Европа — Кавказ — Азия.
«Для Украины введение единого транзитного разрешения является важным шагом для усиления нашего транзитного потенциала. Ожидается, что реализация механизма будет способствовать привлечению дополнительных транзитных грузопотоков через территорию Украины и развитию логистических связей между Европой и Азией», — отметил Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий.

Что предусматривает новый механизм

Имплементация этого механизма позволит:
  • упростить процедуры организации международных автомобильных перевозок;
  • сократить время прохождения разрешительных процедур;
  • уменьшить расходы перевозчиков;
  • обеспечить цифровизацию транзитных операций;
  • повысить прозрачность и эффективность транспортных процессов.
Соглашение также создает предпосылки для углубления регионального транспортного сотрудничества и современных цифровых сервисов в сфере международных перевозок.
В дальнейшем документ подлежит ратификации всеми сторонами-участницами. После завершения внутренних процедур и вступления в силу Соглашения начнется практическое внедрение Единого транзитного разрешения ТРАСЕКА как цифрового инструмента для упрощения транзитных перевозок в регионе.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems