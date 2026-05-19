Украина подписала Соглашение о введении Единого транзитного разрешения ТРАСЕКА: что предусматривает новый механизм

Украина подписала Соглашение о введении Единого транзитного разрешения ТРАСЕКА.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины. Подписание документа состоялось в ходе 18-го ежегодного заседания Межправительственной комиссии ТРАСЕКА в Астане.
К соглашению присоединились несколько стран региона
От имени Украины соглашение в онлайн формате подписал временный поверенный по делам Украины в Республике Казахстан.
Документ также подписали Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.
Соглашение предусматривает введение единого электронного документа для осуществления международных автомобильных грузовых перевозок по территориям государств-участников транспортного коридора Европа — Кавказ — Азия.
«Для Украины введение единого транзитного разрешения является важным шагом для усиления нашего транзитного потенциала. Ожидается, что реализация механизма будет способствовать привлечению дополнительных транзитных грузопотоков через территорию Украины и развитию логистических связей между Европой и Азией», — отметил Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий.
Что предусматривает новый механизм
Имплементация этого механизма позволит:
упростить процедуры организации международных автомобильных перевозок;
сократить время прохождения разрешительных процедур;
уменьшить расходы перевозчиков;
обеспечить цифровизацию транзитных операций;
повысить прозрачность и эффективность транспортных процессов.
Соглашение также создает предпосылки для углубления регионального транспортного сотрудничества и современных цифровых сервисов в сфере международных перевозок.
В дальнейшем документ подлежит ратификации всеми сторонами-участницами. После завершения внутренних процедур и вступления в силу Соглашения начнется практическое внедрение Единого транзитного разрешения ТРАСЕКА как цифрового инструмента для упрощения транзитных перевозок в регионе.