Украина и Германия подписали новое соглашение об избежании двойного налогообложения

Министр финансов Украины Сергей Марченко и вице-канцлер, федеральный министр финансов Германии Ларс Клингбайль подписали Соглашение между Украиной и Федеративной Республикой Германия об избежании двойного налогообложения налогом на доходы и о предотвращении налоговых уклонений.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.
«Подписание нового соглашения с Германией — важный шаг для углубления экономического сотрудничества между нашими государствами. Документ создает более прозрачные, справедливые и прогнозируемые налоговые условия для бизнеса и инвесторов, а также усиливает возможности двух стран в противодействии налоговым злоупотреблениям. В то же время обновленные подходы к налогообложению пассивных доходов отвечают национальным экономическим интересам Украины и современным международным стандартам», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.
Что предусматривает новое соглашение
Новое соглашение должно обновить договорно-правовую базу между Украиной и Германией в соответствии с современными международными стандартами в сфере налогообложения. Документ направлен на развитие двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества.
Соглашение определяет правила распределения прав на налогообложение доходов между государствами, предусматривает механизмы устранения двойного налогообложения и предотвращение налоговых уклонений. Кроме того, документ должен создать стабильные условия для бизнеса.
После вступления в силу новое Соглашение заменит действующее украинско-немецкое Соглашение об избежании двойного налогообложения, подписанное 3 июля 1995 года.