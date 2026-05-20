Украина и Германия подписали новое соглашение об избежании двойного налогообложения

Министр финансов Украины Сергей Марченко и Вице-канцлер, Федеральный министр финансов Федеративной Республики Германия Ларс Клингбайль

Министр финансов Украины Сергей Марченко и вице-канцлер, федеральный министр финансов Германии Ларс Клингбайль подписали Соглашение между Украиной и Федеративной Республикой Германия об избежании двойного налогообложения налогом на доходы и о предотвращении налоговых уклонений.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

«Подписание нового соглашения с Германией — важный шаг для углубления экономического сотрудничества между нашими государствами. Документ создает более прозрачные, справедливые и прогнозируемые налоговые условия для бизнеса и инвесторов, а также усиливает возможности двух стран в противодействии налоговым злоупотреблениям. В то же время обновленные подходы к налогообложению пассивных доходов отвечают национальным экономическим интересам Украины и современным международным стандартам», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Что предусматривает новое соглашение

Новое соглашение должно обновить договорно-правовую базу между Украиной и Германией в соответствии с современными международными стандартами в сфере налогообложения. Документ направлен на развитие двустороннего экономического и инвестиционного сотрудничества.

Соглашение определяет правила распределения прав на налогообложение доходов между государствами, предусматривает механизмы устранения двойного налогообложения и предотвращение налоговых уклонений. Кроме того, документ должен создать стабильные условия для бизнеса.

После вступления в силу новое Соглашение заменит действующее украинско-немецкое Соглашение об избежании двойного налогообложения, подписанное 3 июля 1995 года.

Новый документ также содержит положения о:

предотвращении злоупотребления налоговыми льготами;

расширении обмена налоговой информацией между компетентными органами Украины и Германии;

механизмах урегулирования спорных вопросов защиты прав налогоплательщиков.

Какие изменения предусмотрены

Документ обновляет подходы к налогообложению в соответствии со стандартами ОЭСР и меняет ставки налогообложения пассивных доходов в государстве — источнике дохода.

Налогообложение дивидендов:

сохранена ставка 5% — для дивидендов, получаемых компанией договорного государства, которое владеет как минимум 20% капитала компании другого государства;

повышена ставка с 10% до 15% — в других случаях выплаты дивидендов.

Налогообложение процентов:

повышена ставка с 2% до 5% — для процентов, выплачиваемых за продажу в кредит и по займам, предоставляемым банками и финансовыми учреждениями.

Налогообложение роялти:

отменена нулевая налогооблагаемая ставка для отдельных видов роялти;

установлена ​​общая ставка налогообложения — 5%.

