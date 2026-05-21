Государственный долг Украины превысил $210 млрд: как изменилась задолженность за время большой войны Сегодня 09:05 — Казна и Политика

Госдолг

Украина договорилась с кредиторами о переносе части выплат по государственному долгу до 2030 года, что позволит снизить нагрузку на бюджет в ближайшие годы. В то же время, общая сумма государственного и гарантированного государством долга продолжает оставаться рекордной.

С начала полномасштабного вторжения она выросла более чем вдвое — с $95,38 млрд в январе 2022 года до $210,82 млрд в марте 2026 года.

Что такое государственный и гарантированный государством долг

Государственный долг — это прямые обязательства правительства перед внутренними и внешними кредиторами. Чаще всего он растет из-за дефицита бюджета, когда расходы государства превышают его доходы.

Гарантированный государством долг — это кредиты государственных предприятий и учреждений, по которым правительство выступает гарантом. Если такие заемщики не смогут выполнить свои обязательства, долг придется погашать государству.

После начала полномасштабной войны потребности бюджета резко возросли, в первую очередь из-за увеличения расходов на оборону, социальных выплат и восстановления инфраструктуры.

Как рос госдолг Украины во время полномасштабной войны

В начале 2022 года государственный и гарантированный государством долг составил $95,38 млрд.

В конце 2022 года он вырос до $111,38 млрд;

По итогам 2023 года — до $145,32 млрд;

В конце 2024 года — до $166,06 млрд;

В 2025 году долг достиг $213,33 млрд;

В марте 2026 года снизился до $210,82 млрд.

Таким образом, за четыре года общая сумма задолженности увеличилась более чем на 115 млрд долларов.

Почему долг немного сократился в 2026 году

В первые месяцы 2026 года объем госдолга несколько снизился. После роста в январе на $1,67 млрд в феврале и марте он сократился на $1,82 млрд и $2,36 млрд соответственно.

Это стало самым большим снижением с июля 2022 года.

Одной из причин стало достижение договоренностей о переносе части выплат по внешним обязательствам на 2030 год. Такое решение позволяет уменьшить краткосрочную нагрузку на государственные финансы и направить больше средств на текущие потребности страны.

Какова долговая стратегия Украины

В конце 2025 года Кабинет Министров утвердил Стратегию управления государственным долгом на 2026−2028 годы.

Документ предусматривает три цели:

увеличение доли грантов и иного недолгового финансирования для обеспечения финансирования государственного бюджета;

уменьшение долговых рисков путем уменьшения стоимости долга, продления сроков погашения долговых обязательств и оптимизации их структуры;

поддержание отношений с инвесторами и стимулирование развития внутреннего рынка государственных облигаций как инструмента обновления экономики.

Основная цель стратегии — обеспечить финансовую устойчивость страны даже в условиях длительной войны и значительных бюджетных потребностей.

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.