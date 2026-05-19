Кто не сможет выйти на пенсию уже через полгода: что нужно сделать Сегодня 21:06 — Личные финансы

Кто не сможет выйти на пенсию уже через полгода: что нужно сделать

В 2027 году часть украинок не сможет оформить пенсию по достижении 60 лет.

Причина — в очередном повышении требований к страховому стажу, который теперь фактически определяет право на своевременный выход на пенсию.

Формально пенсионный возраст для женщин в Украине не изменился. Однако на практике система постепенно работает так, что без достаточного количества официального стажа выйти на пенсию в 60 лет становится все сложнее, отмечает 24tv.ua.

С 2027 года для оформления пенсии в 60 лет женщинам нужно будет иметь не менее 34 лет страхового стажа.

Если стажа не хватает:

в 63 года пенсию можно будет оформить при наличии не менее 24 лет стажа;

в 65 лет, только если есть минимум 15 лет стажа.

То есть, фактически государство постепенно смещает акцент с самого возраста на количество лет официальной работы и уплаченных взносов.

Мнение экспертов

Эксперты объясняют, что женщины гораздо чаще имеют перерывы в трудовом стаже, отмечает Пенсионный фонд . Чаще всего причинами становятся:

декретные отпуска;

уход за детьми;

уход за пожилыми родителями или родственниками;

работа на неполную ставку;

неофициальная занятость в 90-х и 2000-х годах.

Поэтому многие украинки имеют большой фактический трудовой опыт, но недостаточный страховой стаж в системе Пенсионного фонда. Особенно рискуют женщины, длительно работавшие в сфере торговли, малого бизнеса или получавшие часть зарплаты «в конвертах».

Почему государство ужесточает требования к стажу

Причина основного увеличения страхового стажа кроется в дефиците пенсионной системы и сокращении количества официально работающих людей. Из-за войны, трудовой миграции и теневой занятости Пенсионный фонд получает меньше взносдов, тогда как количество пенсионеров остается высоким.

Именно поэтому государство фактически проводит косвенное повышение пенсионного возраста не из-за официального увеличения возрастного предела, а из-за более жестких требований к страховому стажу.

После полномасштабной войны ситуация для женщин только усложнилась. Часть украинок потеряла работу, перешла на неполную занятость или уехала за границу. Кроме этого, многие женщины были вынуждены оставить работу из-за детей или ухода за семьей.

В будущем это может привести к тому, что все больше женщин не будут отвечать новым требованиям к стажу для пенсии в 60 лет.

Что следует сделать

В Пенсионном фонде советуют женщинам не откладывать проверку страхового стажа до момента оформления пенсии. Эксперты объясняют: чем раньше выявить проблемы в документах или отсутствие отдельных периодов работы в реестрах, тем больше шансов успеть исправить их.

Особое внимание рекомендуют обратить на стаж, приобретенный до 2004 года, когда учет трудовой деятельности еще больше вели в бумажном формате. Из-за ошибок в трудовых книжках, потери архивов или ликвидации предприятий часть лет работы может не попасть в страховой стаж.

когда учет трудовой деятельности еще больше вели в бумажном формате. Из-за ошибок в трудовых книжках, потери архивов или ликвидации предприятий часть лет работы может не попасть в страховой стаж. В результате даже несколько неучтенных лет может хватить, чтобы женщина лишилась права на пенсию в 60 лет и была вынуждена выходить на заслуженный отдых позже. Поэтому в ПФУ советуют заранее проверять данные в реестре и при необходимости готовить документы для подтверждения стажа.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.