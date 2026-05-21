Минобороны рассматривает введение отдельных контрактов для IT-специалистов Сегодня 08:36

Министерство обороны Украины работает над механизмами, которые должны снизить страх мобилизации среди IT-специалистов. Один из вариантов — введение специальных контрактов для технических специалистов, которые будут служить в должностях цифровых офицеров с гарантией работы по профилю.

Об этом во время конференции DOU Day 2026 рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Оксана Ферчук. В дискуссии также участвовал начальник Главного управления информационных технологий МО Олег Берестов.

Основной барьер — риск перевода

Один из самых больших барьеров для привлечения программистов в армию — страх быть переведенным с профильной технической должности в боевое подразделение. По словам Оксаны Ферчук, в министерстве понимают эту проблему и держат постоянный контакт со всеми назначенными специалистами.

«Понимаем, что этот страх просто так никуда не денется, поэтому думаем о том, как ввести отдельные контракты для IT-специалистов. Чтобы у нас была гарантия от государства, что человек останется на той должности, на которую пришел», — отметила замминистра.

Оценка эффективности цифровых специалистов

Со своей стороны Олег Берестов подчеркнул, что лучшим предохранителем от перевода является качественное исполнение своих обязанностей.

По его словам, если специалист приносит ценность, ему создадут хорошие условия для службы. Для оценки работы айтишников в погонах летом планируется анонсировать индекс эффективности цифровизации. Если же человек не справится с обязанностями на определенной позиции, ему будут искать другую цифровую роль в соответствии с навыками, а не переводить сразу в пехоту.

Более 2000 открытых позиций

В рамках инициативы открыто более 2000 позиций. Жестких дедлайнов по набору нет, поскольку акцент делается на профессионализме кандидатов.

За первый месяц работы поступило более 2000 заявок и 800 специалистов уже получили должности.

Однако доля кандидатов именно из гражданского сектора составляет всего 16%. В Минобороны связывают это с недостаточной осведомленностью сообщества о возможностях целевой мобилизации и сопровождении кандидата из-за всех формальностей. В ведомстве отмечают, что пытаются взаимодействовать с IT-ассоциациями для популяризации проекта, но пока не нашли поддержки.

Напомним, должность «цифрового офицера» была создана для усиления технологической составляющей войска. Такие специалисты занимаются внедрением систем ситуационной осведомленности, кибербезопасностью, настройкой связи и поддержкой ІТ-инфраструктуры непосредственно в подразделениях.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что 100% опрошенных компаний ОПК планируют нанимать новых людей в ближайшие 6−12 месяцев. 89% компаний пересматривали зарплаты за последний год. В то же время, это не решает проблему найма. Активнее всего компании ищут инженеров-конструкторов. Об открытых вакансиях по этому направлению сообщили 67% респондентов. Также высокий спрос наблюдается на:

производственный персонал и сборщиков;

инженеров по электронике;

инженеров встроенных систем;

разработчиков программного обеспечения;

проектных и продуктовых менеджеров.

