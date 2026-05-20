Что произошло с ценами в аптеках? Объясняем, как работает фармацевтический рынок
Государственный экспертный центр Минздрава предупреждает: в ближайшее время в Украине возможно новое удорожание части лекарственных препаратов. По официальным оценкам, речь идет о росте на уровне 10−15%. Это означает, что привычный набор лекарств, который раньше стоил около 500 гривен, может обойтись почти в 600 гривен.
В ведомстве подчеркивают, что это не резкий скачок и не дефицит, а следствие экономических факторов, постепенно влияющих на фармацевтический рынок. Запасы препаратов в аптеках и на складах остаются достаточными, поэтому речь идет именно об изменении цен, а не об исчезновении лекарств.
Почему дорожают лекарства
В Государственном экспертном центре Минздрава объясняют, что рост стоимости формируют два основных фактора:
- валютный курс — значительная часть лекарств или их компонентов импортируется, поэтому колебания гривны напрямую влияют на конечную цену;
- логистика и горючее — доставка препаратов от производителя до аптек дорожает, и эти расходы закладываются в стоимость.
Поэтому даже незначительные изменения на валютном рынке или в логистических расходах быстро отображаются на ценниках в аптеках.
Импортные препараты под наибольшим давлением
Наибольшее удорожание ожидается среди импортных лекарств. Как объясняет глава Государственного экспертного центра Эдем Адаманов, украинские дистрибьюторы закупают такие препараты в долларах или евро, поэтому любое колебание курса автоматически влияет на конечную цену для потребителя.
Дополнительный фактор — усложненная логистика. Перевозка через границы, изменение маршрутов и высокие расходы на горючее формируют так называемое двойное давление на стоимость импортных лекарств. В результате дорожает не сам препарат, а доставка и поставка.
