Самые популярные направления отдыха в Европе по версии Airbnb
По данным Airbnb, все больше европейских путешественников выбирают путешествия на короткие расстояния или внутри страны. Причина — опасения по поводу роста цен на авиационное топливо.
Новые данные платформы краткосрочного бронирования жилья показали, что 25% путешественников в таких странах как Франция, Германия, Швеция, Португалия и Нидерланды будут выбирать отдых дома в 2026 году, пишет euronews.
Тенденции лета-2026
К примеру, в Швеции медианное расстояние бронирования снизилось на 26% с 2023 года и сейчас составляет менее 500 километров.
Еще одна тенденция, которая набирает обороты, — распределение стоимости путешествия между большей группой, в частности бронирование для четырех и более человек в Португалии, Испании и Швеции.
Все более популярным становится проживание в сельской местности, поскольку более половины всех летних бронирований в Германии и Франции приходится на сельскую местность, побережье и горные районы.
Популярные направления отдыха в Европе по версии Airbnb
В Италии Трентино-Южный Тироль набирает популярность среди многих европейских путешественников. Наиболее известный своими Доломитовыми Альпами, посетители стекаются сюда ради пешеходных троп, а также есть множество озер, где можно охладиться по пути.
Для британских путешественников горы Венето пользуются популярностью.
Во Франции у британских и голландских туристов популярны путешествия в Нормандию, особенно в сельской местности. В регионе расположены семь красивейших сел Франции, в том числе Беврон-ан-Ож, Бланжи-ле-Шато и Вель-ле-Роз.
Немцы направляются в сельскую местность Швеции — Векше, Кальмар, Кристианстад и Йончепинг.
Ранее Finance.ua писал, что крупные мегаполисы постепенно проигрывают в рейтингах счастья из-за перегруженного транспорта, высокой стоимости жилья, шума и дефицита личного пространства. В 2026 году самым счастливым городом признали Копенгаген.
В рейтинге доминируют города среднего размера, где инфраструктура работает предсказуемо, а жители тратят меньше времени на дорогу и бытовые проблемы.
