0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Самые популярные направления отдыха в Европе по версии Airbnb

Мир
43
Самые популярные направления отдыха в Европе по версии Airbnb
Самые популярные направления отдыха в Европе по версии Airbnb
По данным Airbnb, все больше европейских путешественников выбирают путешествия на короткие расстояния или внутри страны. Причина — опасения по поводу роста цен на авиационное топливо.
Новые данные платформы краткосрочного бронирования жилья показали, что 25% путешественников в таких странах как Франция, Германия, Швеция, Португалия и Нидерланды будут выбирать отдых дома в 2026 году, пишет euronews.

Тенденции лета-2026

К примеру, в Швеции медианное расстояние бронирования снизилось на 26% с 2023 года и сейчас составляет менее 500 километров.
Еще одна тенденция, которая набирает обороты, — распределение стоимости путешествия между большей группой, в частности бронирование для четырех и более человек в Португалии, Испании и Швеции.
Все более популярным становится проживание в сельской местности, поскольку более половины всех летних бронирований в Германии и Франции приходится на сельскую местность, побережье и горные районы.

Популярные направления отдыха в Европе по версии Airbnb

В Италии Трентино-Южный Тироль набирает популярность среди многих европейских путешественников. Наиболее известный своими Доломитовыми Альпами, посетители стекаются сюда ради пешеходных троп, а также есть множество озер, где можно охладиться по пути.
Для британских путешественников горы Венето пользуются популярностью.
Читайте также
Во Франции у британских и голландских туристов популярны путешествия в Нормандию, особенно в сельской местности. В регионе расположены семь красивейших сел Франции, в том числе Беврон-ан-Ож, Бланжи-ле-Шато и Вель-ле-Роз.
Немцы направляются в сельскую местность Швеции — Векше, Кальмар, Кристианстад и Йончепинг.
Читайте также
Ранее Finance.ua писал, что крупные мегаполисы постепенно проигрывают в рейтингах счастья из-за перегруженного транспорта, высокой стоимости жилья, шума и дефицита личного пространства. В 2026 году самым счастливым городом признали Копенгаген.
В рейтинге доминируют города среднего размера, где инфраструктура работает предсказуемо, а жители тратят меньше времени на дорогу и бытовые проблемы.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Путешествия
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems