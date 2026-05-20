Самые популярные направления отдыха в Европе по версии Airbnb Сегодня 19:00 — Мир

По данным Airbnb, все больше европейских путешественников выбирают путешествия на короткие расстояния или внутри страны. Причина — опасения по поводу роста цен на авиационное топливо.

Новые данные платформы краткосрочного бронирования жилья показали, что 25% путешественников в таких странах как Франция, Германия, Швеция, Португалия и Нидерланды будут выбирать отдых дома в 2026 году, пишет euronews

Тенденции лета-2026

К примеру, в Швеции медианное расстояние бронирования снизилось на 26% с 2023 года и сейчас составляет менее 500 километров.

Еще одна тенденция, которая набирает обороты, — распределение стоимости путешествия между большей группой, в частности бронирование для четырех и более человек в Португалии, Испании и Швеции.

Все более популярным становится проживание в сельской местности, поскольку более половины всех летних бронирований в Германии и Франции приходится на сельскую местность, побережье и горные районы.

Популярные направления отдыха в Европе по версии Airbnb

В Италии Трентино-Южный Тироль набирает популярность среди многих европейских путешественников. Наиболее известный своими Доломитовыми Альпами, посетители стекаются сюда ради пешеходных троп, а также есть множество озер, где можно охладиться по пути.

Для британских путешественников горы Венето пользуются популярностью.

Во Франции у британских и голландских туристов популярны путешествия в Нормандию, особенно в сельской местности. В регионе расположены семь красивейших сел Франции, в том числе Беврон-ан-Ож, Бланжи-ле-Шато и Вель-ле-Роз.

Немцы направляются в сельскую местность Швеции — Векше, Кальмар, Кристианстад и Йончепинг.

Ранее Finance.ua писал , что крупные мегаполисы постепенно проигрывают в рейтингах счастья из-за перегруженного транспорта, высокой стоимости жилья, шума и дефицита личного пространства. В 2026 году самым счастливым городом признали Копенгаген.

В рейтинге доминируют города среднего размера, где инфраструктура работает предсказуемо, а жители тратят меньше времени на дорогу и бытовые проблемы.

