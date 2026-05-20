«Искусственная река» для пустыни: Египет инвестировал более $15 млрд в новые поля
Египет официально запустил один из самых масштабных аграрных проектов в своей истории — Новая Дельта.
Страна планирует превратить большие площади пустыни в плодородные земли, увеличить производство продовольствия и создать более 2 млн рабочих мест.
Что известно о проекте
Старт проекта объявил президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси во время сбора урожая пшеницы 2026 года на новых полях к западу от дельты Нила.
В перспективе площадь Новой Дельты составит 2,2 млн федданов, или около 9 тыс. кв. км. Это позволит увеличить площадь обрабатываемых земель в стране примерно на 15%.
На новых территориях планируют выращивать:
- пшеницу;
- кукурузу;
- овощи;
- оливки;
- инжир.
Помимо обеспечения внутреннего рынка, часть продукции планируют экспортировать.
В проект уже вложили более $15 млрд
По данным властей, объем инвестиций в Новую Дельту уже достиг 800 млрд египетских фунтов, что эквивалентно более $15 млрд.
Деньги направили на:
- подготовку грунтов;
- строительство зернохранилищ;
- создание промышленных зон;
- развитие дорожной и логистической инфраструктуры.
Ожидается, что реализация проекта создаст более 2 млн новых рабочих мест.
«Искусственная река» обеспечивает пустыню водой
Ключевым элементом проекта стала масштабная система водоснабжения, которую в Египте называют «искусственной рекой».
Вода из дренажных каналов западной части дельты Нила поступает в очистной комплекс Эль Хамам, где ежесуточно очищается до 7,5 млн кубометров воды.
После этого вода транспортируется по 170-километровому каналу через 13 насосных станций в новые сельскохозяйственные районы.
Значения и дискуссии
Египетские власти рассматривают Новую Дельту как ответ на вызовы продовольственной безопасности, обострившиеся после пандемии COVID-19 и глобальных конфликтов.
В то же время, эксперты обращают внимание на высокую энергоемкость системы, значительные государственные расходы и концентрацию управления проектом в структурах, связанных с военными.
