0 800 307 555
ру
Египет ограничит потребление электроэнергии из-за резкого роста цен на топливо

11
Египет начнет ограничивать потребление электроэнергии на государственном уровне, в частности обяжет магазины и кафе закрываться раньше, поскольку страна, импортирующая энергоносители, сталкивается со стремительным ростом мировых цен на топливо, вызванным войной с Ираном.
Об этом сообщает Bloomberg
По информации агентства, власти сокращают работу бизнеса и освещения во избежание более глубокого кризиса. С 28 марта торговые центры, кафе и магазины будут работать по сокращенному графику: по будням они будут закрываться в 21:00, по выходным — в 22:00.
Кроме того, власти планируют выключать световую рекламу и сокращать уличное освещение до минимально безопасного уровня. Государственные учреждения будут работать до 18:00, а также рассматривается возможность введения обязательной работы из дома один-два дня в неделю.
Эти меры демонстрируют вызовы, которые создает для Египта новый конфликт на Ближнем Востоке.
Страна во многом зависит от импорта природного газа для производства электроэнергии и пыталась перезапустить экономику после получения глобального пакета помощи на $57 млрд и девальвации валюты в 2024 году.
По материалам:
Діло
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems