Египет ограничит потребление электроэнергии из-за резкого роста цен на топливо

Египет начнет ограничивать потребление электроэнергии на государственном уровне, в частности обяжет магазины и кафе закрываться раньше, поскольку страна, импортирующая энергоносители, сталкивается со стремительным ростом мировых цен на топливо, вызванным войной с Ираном.

Об этом сообщает Bloomberg

По информации агентства, власти сокращают работу бизнеса и освещения во избежание более глубокого кризиса. С 28 марта торговые центры, кафе и магазины будут работать по сокращенному графику: по будням они будут закрываться в 21:00, по выходным — в 22:00.

Кроме того, власти планируют выключать световую рекламу и сокращать уличное освещение до минимально безопасного уровня. Государственные учреждения будут работать до 18:00, а также рассматривается возможность введения обязательной работы из дома один-два дня в неделю.

Эти меры демонстрируют вызовы, которые создает для Египта новый конфликт на Ближнем Востоке.

Страна во многом зависит от импорта природного газа для производства электроэнергии и пыталась перезапустить экономику после получения глобального пакета помощи на $57 млрд и девальвации валюты в 2024 году.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.