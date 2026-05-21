Украина раскрыла лазейки, по которым рф обходит санкции, и обратилась в ЕС Сегодня 14:24 — Мир

Украина просит ЕС шире применять anti-circumvention tool

Украина призывает Европейский Союз более широко применять anti-circumvention tool — механизм противодействия обходу санкций через третьи страны.

Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк, передает РБК-Украина.

По словам Власюка, после принятия 20-го пакета санкций ЕС, который предусматривал прямые ограничения в отношении Кыргызстана из-за рисков реэкспорта санкционных товаров в рф, в стране прекратили деятельность 50 юридических лиц, связанных с операциями повышенного санкционного риска.

«Это демонстрирует, что механизм работает и стимулирует страны-транзитеры усиливать контроль за экспортом и финансовыми операциями», — подчеркнул он.

Украина фиксирует риски реэкспорта в россию

В то же время Украина долгое время фиксирует аномально высокие объемы экспорта отдельных категорий товаров из ЕС в ряд третьих стран. Это дает основания полагать, что часть этой продукции в дальнейшем попадает в россию, несмотря на шаги, предпринимаемые правительствами отдельных государств для усиления контроля.

Имеющиеся механизмы контроля и предотвращения реэкспорта остаются недостаточными.

«Именно поэтому мы считаем, что anti-circumvention tool должно применяться шире — как в отношении товаров, так и отдельных юрисдикций», — сказал Уполномоченный президента.

В качестве примера он привел Гонконг, через который в период с января 2024 года по февраль 2025 года в россию были поставлены санкционные товары по меньшей мере на 47 млн ​​евро. Речь идет, в частности, о телекоммуникационном оборудовании, генераторах сигналов, осциллографах и электронных компонентах, которые могут использоваться в военных системах связи, РЭБ, навигации и производстве электроники.

Власюк подчеркнул, что особую обеспокоенность вызывают поставки станков с числовым программным управлением через страны Центральной Азии и Кавказа.

Он пояснил, что после начала полномасштабной войны экспорт таких станков из ЕС в Узбекистан вырос более чем на 700%, а в Казахстан — почти на 480%. При этом в 2024—2025 гг. Узбекистан уже экспортировал в россию станки с ЧПУ европейского производства более чем на 1,4 миллиона евро.

«Все эти данные подтверждают системный характер использования третьих стран для обхода санкций», — заявил Власюк.

Он добавил, что страна продолжает работу с европейскими партнерами, чтобы расширить перечень товарных позиций и юрисдикций, которые должны быть включены в 21 санкционный пакет ЕС.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.