0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

россия в этом году потеряла $7 млрд от украинских «метких санкций» по нефтяной индустрии

Энергетика
1
Президент Владимир Зеленский заявил, что с начала года россия потеряла по меньшей мере 7 миллиардов долларов в результате украинских «метких санкций» против российской нефтяной индустрии.
Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

Оценка потерь нефтяного сектора

По его словам, в апреле украинские дальнобойные удары вышли на новый уровень по трем компонентам: сокращение российской нефтяной прибыли, дистанция и интенсивность.
«Важно, что не только достигается сам объект, как это определено боевой задачей, но и увеличивается время простоя объекта или, по крайней мере, ощутимое сокращение его работы», — написал президент.
Зеленский добавил, что по «наиболее скромным» оценкам, россия потеряла с начала года минимум 7 миллиардов долларов только непосредственно от украинских «метких санкций» против российской нефтяной индустрии и переработки: от попаданий, простоя, задержек с отгрузками.

Данные об атаках на инфраструктуру

Bloomberg писало, что украинские атаки на российскую нефтяную инфраструктуру выросли до самого высокого месячного уровня с декабря прошлого года.
Так, в апреле было нанесено не менее 21 удара по российским нефтеперерабатывающим заводам, морским объектам, включая экспортные терминалы, и инфраструктуре нефтепроводов.
По оценкам аналитической компании OilX, это сократило среднюю производительность российских нефтеперерабатывающих заводов до 4,69 млн баррелей в день, что является самым низким показателем с декабря 2009 года.
По материалам:
hromadske
россияЭнергетика
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems