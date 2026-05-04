россия в этом году потеряла $7 млрд от украинских «метких санкций» по нефтяной индустрии Сегодня 09:44 — Энергетика

Президент Владимир Зеленский заявил, что с начала года россия потеряла по меньшей мере 7 миллиардов долларов в результате украинских «метких санкций» против российской нефтяной индустрии.

Об этом Зеленский сообщил в соцсетях.

Оценка потерь нефтяного сектора

По его словам, в апреле украинские дальнобойные удары вышли на новый уровень по трем компонентам: сокращение российской нефтяной прибыли, дистанция и интенсивность.

«Важно, что не только достигается сам объект, как это определено боевой задачей, но и увеличивается время простоя объекта или, по крайней мере, ощутимое сокращение его работы», — написал президент.

Зеленский добавил, что по «наиболее скромным» оценкам, россия потеряла с начала года минимум 7 миллиардов долларов только непосредственно от украинских «метких санкций» против российской нефтяной индустрии и переработки: от попаданий, простоя, задержек с отгрузками.

Данные об атаках на инфраструктуру

Bloomberg писало, что украинские атаки на российскую нефтяную инфраструктуру выросли до самого высокого месячного уровня с декабря прошлого года.

Так, в апреле было нанесено не менее 21 удара по российским нефтеперерабатывающим заводам, морским объектам, включая экспортные терминалы, и инфраструктуре нефтепроводов.

По оценкам аналитической компании OilX, это сократило среднюю производительность российских нефтеперерабатывающих заводов до 4,69 млн баррелей в день, что является самым низким показателем с декабря 2009 года.

