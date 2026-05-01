В Еврокомиссии заявили об отсутствии дефицита топлива в ЕС

В Европейской комиссии сообщили, что в ЕС нет дефицита топлива и газа, несмотря на продолжение войны на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Еврокомиссию.
Ситуация на энергетическом рынке ЕС
В четверг состоялось заседание Координационной группы по вопросам нефти (OCG) и Рабочей группы по безопасности Энергетического союза (EUTF Security), на которой собрались эксперты из Европейской комиссии, промышленности, стран ЕС, Международного энергетического агентства и НАТО для обсуждения ситуации с безопасностью поставок газа и нефти в Европе.
Как заверили в ведомстве, безопасность поставок газа в ЕС остается в значительной степени неизменной, а заполнение газовых хранилищ уже началось.
По данным Еврокомиссии, рынок справляется с ограниченными поставками нефтепродуктов и авиационного топлива, несмотря на то, что коммерческие запасы уменьшаются из-за длительного закрытия Ормузского пролива.
Возможные риски
В то же время, на заседании сообщили, что ЕС должен готовиться к возможным последствиям, если такая энергетическая ситуация будет продолжаться после мая.
Комиссия будет продолжать оценивать влияние на Ближнем Востоке на Европу, поддерживать скоординированные действия и связь со странами ЕС, Международного энергетического агентства и участниками рынка.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Еврокомиссия представила пакет мер по преодолению топливного кризиса из-за войны, начатой США против Ирана. Речь идет об инициативе AccelerateEU, которая должна обеспечить как краткосрочную поддержку домохозяйств и бизнеса, так и долгосрочное снижение зависимости от нестабильных энергорынков.