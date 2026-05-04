На украинских АЗС снова поднялись цены (инфографика)

Сети OKKO и WOG синхронно подняли цены на 1 грн на стандартный бензин А-95 (до 76,90 грн/л), премиальный 95-й (до 79,90 грн/л) и оба вида дизельного топлива (до 90,90 грн/л за евродизель) и 93,90 грн/л за премиум линейку).
Сеть SOCAR также повысила стоимость горючего на 1 грн за литр на бензин А-95, А-95 NANO и дизель.
Ранее Finance.ua писал, что посевная кампания в условиях войны в Украине проходит на фоне нескольких вызовов — от последствий суровой зимы до нестабильной погоды весной, проблем с топливом и удобрениями.
Также Кабинет Министров продлил действие программы кешбэка на горючее до 31 мая 2026 года. Максимальный размер компенсации составит до 500 грн вместо 1000 гривен.
От старта программы 20 марта более 2 млн украинцев уже получили кешбэк на горючее Программа ориентирована, прежде всего, на владельцев автомобилей массового сегмента, для которых расходы на топливо являются существенной частью семейного бюджета. 91% пользователей — владельцы авто бюджетного класса с небольшим объемом двигателя.