На украинских АЗС снова поднялись цены (инфографика)

Наибольший рост зафиксирован в сети «Укрнафта» на бензин А-95 (Energy): за выходные он подорожал на 4 грн за литр.

Хотя государственная сеть продолжает сохранять самые низкие цены на горючее среди названных выше АЗС.

Обычный 95-й бензин на заправках компании поднялся в цене на 1 грн, а дизельное топливо — на 1 грн на обычный и на 1 грн на премиальное ДТ (Energy).

Инфографика finance.ua

Сети OKKO и WOG синхронно подняли цены на 1 грн на стандартный бензин А-95 (до 76,90 грн/л), премиальный 95-й (до 79,90 грн/л) и оба вида дизельного топлива (до 90,90 грн/л за евродизель) и 93,90 грн/л за премиум линейку).

Сеть SOCAR также повысила стоимость горючего на 1 грн за литр на бензин А-95, А-95 NANO и дизель.

Ранее Finance.ua писал , что посевная кампания в условиях войны в Украине проходит на фоне нескольких вызовов — от последствий суровой зимы до нестабильной погоды весной, проблем с топливом и удобрениями.

до 31 мая 2026 года. Максимальный размер компенсации составит до 500 грн вместо 1000 гривен.

От старта программы 20 марта более 2 млн украинцев уже получили кешбэк на горючее Программа ориентирована, прежде всего, на владельцев автомобилей массового сегмента, для которых расходы на топливо являются существенной частью семейного бюджета. 91% пользователей — владельцы авто бюджетного класса с небольшим объемом двигателя.

