Goldman Sachs ожидает скачка цен на нефть и падения спроса Сегодня 23:17 — Энергетика

Американский банк Goldman Sachs ухудшил прогноз средних цен на нефть на четвертый квартал. Теперь аналитики ожидают $90 за баррель Brent и $83 за баррель американской West Texas Intermediate (WTI).

Об этом сообщают Bloomberg и Reuters.

Обновленный прогноз почти на $30 выше предыдущих оценок, сделанных до шока, связанного с перекрытием Ормузского пролива.

«По нашим оценкам, потеря 14,5 млн баррелей в сутки добычи нефти в Персидском заливе приведет к рекордному сокращению мировых запасов на уровне 11−12 млн баррелей в сутки в апреле», — говорится в аналитической записке Goldman Sachs.

В банке отмечают, что глобальный нефтяной рынок перешел от профицита на уровне 1,8 млн баррелей в сутки в 2025 году к дефициту в 9,6 млн баррелей в сутки во втором квартале 2026 года.

Спрос на нефть упадет

В то же время мировой спрос на нефть, по прогнозу, сократится на 1,7 млн ​​баррелей в сутки во втором квартале и на 100 тыс. баррелей в сутки по итогам 2026 года из-за резкого роста цен на нефтепродукты.

«Поскольку экстремальные темпы сокращения запасов неустойчивы, в случае продолжительного шока предложения может потребоваться еще более резкое падение спроса», — подытожили аналитики.

Прогноз также предусматривает нормализацию экспорта из Персидского залива через Ормузский пролив до конца июня и медленное возобновление добычи в регионе.

Дзеркало Тижня

