Цены на нефть достигли рекорда на фоне срыва переговоров США и Ирана

Мировые цены на нефть растут и достигли трехнедельного рекорда и срыва мирных переговоров между США и Ираном.

Об этом сообщает Reuters

Фьючерсы на нефть Brent выросли примерно на 2%, достигнув трехнедельного максимума в 107,97 доллара за баррель на азиатских торгах, что усилило опасения по поводу инфляции и побудило трейдеров практически не учитывать снижение ставок на развитых рынках в этом году.

Фьючерсы на S&P 500 колебались в азиатской сессии, но сохранили небольшой прирост около 0,2% после того, как рынки на Тайване, Токио и Сеуле ушли за Уолл-стрит, достигнув рекордных максимумов на новой волне оптимизма в отношении ИИ.

Хотя прекращение огня заморозило большинство боевых действий в конфликте на Ближнем Востоке, рынки в первую очередь сосредоточены на закрытом Ормузском проливе, через который в последние дни почти не проходят суда, перевозящие нефть и газ.

Средняя цена на СПГ с поставкой в ​​июне в северо-восточную Азию на прошлой неделе составила 16,70 доллара за миллион британских тепловых единиц, что почти на 61% выше довоенного уровня.

Аналитики Goldman Sachs резко повысили прогнозы цен на нефть Brent на конец года с 80 до 90 долларов за баррель.

«Нелинейный рост цен возможен, если запасы упадут до критически низких уровней, чего мы не видели за последние несколько десятилетий», — предупредили они в записке.

Кризис в переговорах между США и Ираном углубился в эти выходные после того, как визит главы МИД Ирана Аббаса Арагчи в Пакистан закончился без какого-либо прогресса.

В частности, Белый дом объявил, что посланники Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер встретятся с Арагчи в Исламабаде, но при этом иранцы не дали однозначного ответа. На этом фоне Дональд Трамп заявил Axios, что позиция Ирана вынудила его отменить поездку.

По словам трех американских чиновников, Трамп в понедельник планирует провести совещание в Ситуационном центре по Ирану со своей командой, занимающейся вопросами нацбезопасности и внешней политики.

Один из источников сообщил, что команда Трампа обсудит безвыходную ситуацию в переговорах и возможные дальнейшие шаги.

