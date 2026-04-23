В Украине уменьшается интерес к переоборудованию авто в газ (инфографика) Сегодня 20:03 — Энергетика

В Украине уменьшается интерес к переоборудованию авто в газ (инфографика)

Мартовская статистика переоборудования автомобилей для работы на сжиженном газе (LPG) отображает инерционный спрос. На фоне резкого подорожания бензина и дизельного топлива часть автовладельцев пыталась снизить расходы путем установки газобаллонного оборудования (ГБО). В то же время, дальнейший рост цен на пропан-бутан в апреле ставит под сомнение экономическую целесообразность таких инвестиций.

Об этом пишут эксперты Института исследований авторынка.

Ценовая динамика

Анализ средних цен на LPG в Украине за последние шесть месяцев свидетельствует об уменьшении ключевого преимущества этого вида топлива — более низкой стоимости.

В ноябре 2025-январе 2026 года цена находилась в диапазоне 34−38 грн/л, что поддерживало интерес к переоборудованию. В марте 2026 года произошел рост до 43 грн/л, а уже в апреле показатель достиг около 49 грн/л.

При цене бензина А-95 на уровне 74 грн/л стоимость газа 49−50 грн/л существенно уменьшает экономический эффект от использования ГБО. Это обусловлено более высоким на 15−20% расходом газа, а также дополнительными расходами бензина при прогреве двигателя.

Спрос на установку ГБО

Статистика официальных регистраций ГБО в марте (1060 шт.) демонстрирует рост относительно провального февраля (631 шт.).

«Данный всплеск можно трактовать как реакцию на подорожание бензина и дизеля, когда автовладельцы пытались запрыгнуть в последний вагон относительно дешевого газа», — говорят эксперты.

Динамика официальных инсталляций ГБО, 2025−2026, eauto.org.ua

Однако, по сравнению с пиковыми показателями прошлого года (июль — 1284 шт.), общий тренд остается нисходящим. Апрельский показатель в 966 шт. (прогнозно) и дальнейший рост цены на газ свыше 50 грн/л, вероятно, приведут к обвалу рынка инсталляций во втором квартале 2026 года.

Портрет автопарка

Средний возраст прошедших переоборудование автомобилей в первом квартале 2026 года составляет 16 лет. Это указывает на то, что ГБО остается инструментом поддержания жизнеспособности старого автопарка, обладающего высокими показателями потребления горючего.

Топ-10 моделей переоборудованных для работы на пропан-бутановой смеси, 1 квартал 2026 г., eauto.org.ua

Структура топ-моделей (Q1 2026):

Объемные модели с рынка США: Nissan Rogue, Mitsubishi Outlander, Jeep Cherokee/Compass, Dodge Journey. Эти автомобили преимущественно оборудованы двигателями с большим рабочим объемом, где установка ГБО раньше была единственным способом сделать эксплуатацию приемлемой. Европейская классика и масс-маркет: Skoda Octavia, VW Passat/Golf, Daewoo Lanos. Это представители сегмента с простыми двигателями, которые конструктивно хорошо приспособлены к работе на газе, но из-за солидного возраста нуждаются в минимизации операционных расходов.

Прогнозы для рынка

Эксперты отмечают, что при текущих ценах на LPG на уровне 49−50 грн/л стоимость 100 км пробега на газе приближается или превышает показатели современных бензиновых и дизельных автомобилей.

Рынок ГБО в начале 2026 года демонстрирует признаки сужения. Основным фактором является уменьшение разницы в стоимости между газом и бензином, ранее обеспечивавшей экономическую целесообразность переоборудования.

В случае дальнейшего роста цен на LPG или стабилизации стоимости бензина, сегмент может сократиться до минимальных объемов, сохранив спрос преимущественно со стороны коммерческого транспорта и отдельных категорий автомобилей с большим объемом двигателя.

Інститут досліджень авторинку

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.