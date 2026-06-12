Украина может стать одним из ключевых экспортеров биометана в ЕС

У Украины есть потенциал войти в список крупнейших производителей биометана на европейском континенте, тогда как Польша способна взять на себя роль ключевого логистического маршрута для поставки этого топлива на рынки ЕС.
Об этом говорится в аналитическом материале экспертов польского Банка краевого краха (BGK), сообщает Farmer.pl.
По прогнозным оценкам финансового института, уже к 2030 году объемы украинского экспорта биометана могут составить около 1 млрд м³ в год.
В долгосрочной перспективе, при масштабировании мощностей, общий производственный потенциал страны оценивается в пределах от 9,7 до 21,8 млрд м³ ежегодно.
Биометан все чаще рассматривается странами блока как эффективная альтернатива традиционному газу и действенный инструмент укрепления энергетической безопасности.
Согласно плану REPowerEU, Евросоюз стремится довести производство биометана до 35 млрд м³ в год, чтобы уменьшить зависимость от импорта ископаемого топлива.