ЕС избежал дефицита авиатоплива вопреки прогнозам

Европейский Союз смог избежать нехватки авиационного топлива, чего опасались после закрытия Ормузского пролива и сокращения глобальных поставок нефти и нефтепродуктов. В то же время, рост цен на горючее уже заставляет отдельные авиакомпании отказываться от убыточных маршрутов.
Об этом в интервью Reuters сообщил еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас.
Признаков дефицита авиационного топлива в Европе нет
До начала конфликта на Ближнем Востоке страны региона обеспечивали около 20% импорта авиатоплива в ЕС. После нарушения поставок этот объем в значительной степени удалось компенсировать благодаря импорту из США и Нигерии.
Кроме того, в конце 2026 года или начале 2027 года рост цен на топливо может сказаться и на стоимости авиабилетов. В то же время масштабы влияния будут зависеть от конкретной авиакомпании.
Оценивая ситуацию до конца года, еврокомиссар отметил, что длительные перебои с поставками энергоносителей с Ближнего Востока могут существенно усложнить положение на рынке.
Он отметил важность скорейшего прекращения войны и восстановления судоходства через Ормузский пролив. В то же время Цицикостас подчеркнул, что у стран ЕС есть стратегические резервы и готовы реагировать на подобные вызовы.