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ЕС избежал дефицита авиатоплива вопреки прогнозам

Энергетика
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Европе удалось избежать дефицита авиатоплива
Европе удалось избежать дефицита авиатоплива, Фото: magnific
Европейский Союз смог избежать нехватки авиационного топлива, чего опасались после закрытия Ормузского пролива и сокращения глобальных поставок нефти и нефтепродуктов. В то же время, рост цен на горючее уже заставляет отдельные авиакомпании отказываться от убыточных маршрутов.
Об этом в интервью Reuters сообщил еврокомиссар по транспорту Апостолос Цицикостас.

Признаков дефицита авиационного топлива в Европе нет

До начала конфликта на Ближнем Востоке страны региона обеспечивали около 20% импорта авиатоплива в ЕС. После нарушения поставок этот объем в значительной степени удалось компенсировать благодаря импорту из США и Нигерии.
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По словам Цицикостаса, в настоящее время признаков дефицита авиационного топлива в Европе нет, и в ближайшей перспективе такая угроза не прогнозируется.
В то же время, он предостерег, что региональные аэропорты могут ощутить последствия резкого подорожания горючего.
По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), расходы на авиатопливо составляют от четверти до трети всех операционных расходов авиакомпаний.
Поэтому некоторые перевозчики уже сокращают маршруты, которые перестали быть экономически выгодными.
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Кроме того, в конце 2026 года или начале 2027 года рост цен на топливо может сказаться и на стоимости авиабилетов. В то же время масштабы влияния будут зависеть от конкретной авиакомпании.
Оценивая ситуацию до конца года, еврокомиссар отметил, что длительные перебои с поставками энергоносителей с Ближнего Востока могут существенно усложнить положение на рынке.
Он отметил важность скорейшего прекращения войны и восстановления судоходства через Ормузский пролив. В то же время Цицикостас подчеркнул, что у стран ЕС есть стратегические резервы и готовы реагировать на подобные вызовы.
По материалам:
Forbes.ua
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