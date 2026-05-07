Авиакомпания Lufthansa лишится почти 2 млрд евро прибыли из-за подорожания топлива 07.05.2026, 01:24

Немецкий авиахолдинг Deutsche Lufthansa AG ухудшил финансовые прогнозы на текущий год из-за резкого роста цен на энергоресурсы и возможного дефицита топлива.

Об этом сообщает Bloomberg.

Компания ожидает, что расходы на керосин увеличатся на 1,7 млрд евро.

Как компания разрешает ситуацию

Чтобы смягчить финансовый удар, перевозчик уже начал оптимизировать маршрутную сеть, выводить из строя старые самолеты и закрывать убыточные региональные подразделения.

Основными факторами нестабильности стали геополитические конфликты, в частности, напряженная ситуация вокруг Ормузского пролива, что угрожает логистике нефтепродуктов. Дополнительным давлением компании стали массовые забастовки персонала в начале 2026 года.

В ответ на эти вызовы Lufthansa планирует масштабную реструктуризацию: к 2030 году будет сокращено 4000 административных должностей, а часть рейсов будет передана новым подразделениям с более низкими операционными расходами.

Несмотря на трудности, авиагруппа видит возможности роста спроса на дальнемагистральные перевозки. Из-за кризиса на Ближнем Востоке пассажиры все чаще выбирают европейские хабы вместо аэропортов Персидского залива.

Руководство компании надеется компенсировать потери за счет высоких цен на билеты в премиум-сегменте и активного бронирования на летний сезон, если удастся избежать дальнейших остановок работы и дефицита топлива.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Авиакомпания SAS заверила, что рост цен на топливо и потенциальный дефицит не грозят отменой ее рейсов летом. Авиакомпания сократила количество рейсов на отдельных маршрутах, в том числе между Копенгагеном и Ольборгом, а также на отдельных внутренних маршрутах в Норвегии и Швеции, но, по словам компании, это не коснется популярных летних направлений.

В то же время, крупнейший в США лоукостер Spirit Airlines заявил , что «немедленно» прекращает деятельность. Тысячи пассажиров и сотрудников оказались в подвешенном состоянии из-за резкого роста цен на авиационное топливо.

