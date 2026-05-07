0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Авиакомпания Lufthansa лишится почти 2 млрд евро прибыли из-за подорожания топлива

Фондовый рынок
18
Авиакомпания Lufthansa лишится почти 2 млрд евро прибыли из-за подорожания топлива
Авиакомпания Lufthansa лишится почти 2 млрд евро прибыли из-за подорожания топлива
Немецкий авиахолдинг Deutsche Lufthansa AG ухудшил финансовые прогнозы на текущий год из-за резкого роста цен на энергоресурсы и возможного дефицита топлива.
Об этом сообщает Bloomberg.
Компания ожидает, что расходы на керосин увеличатся на 1,7 млрд евро.

Как компания разрешает ситуацию

Чтобы смягчить финансовый удар, перевозчик уже начал оптимизировать маршрутную сеть, выводить из строя старые самолеты и закрывать убыточные региональные подразделения.
Основными факторами нестабильности стали геополитические конфликты, в частности, напряженная ситуация вокруг Ормузского пролива, что угрожает логистике нефтепродуктов. Дополнительным давлением компании стали массовые забастовки персонала в начале 2026 года.
В ответ на эти вызовы Lufthansa планирует масштабную реструктуризацию: к 2030 году будет сокращено 4000 административных должностей, а часть рейсов будет передана новым подразделениям с более низкими операционными расходами.
Читайте также
Несмотря на трудности, авиагруппа видит возможности роста спроса на дальнемагистральные перевозки. Из-за кризиса на Ближнем Востоке пассажиры все чаще выбирают европейские хабы вместо аэропортов Персидского залива.
Руководство компании надеется компенсировать потери за счет высоких цен на билеты в премиум-сегменте и активного бронирования на летний сезон, если удастся избежать дальнейших остановок работы и дефицита топлива.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Авиакомпания SAS заверила, что рост цен на топливо и потенциальный дефицит не грозят отменой ее рейсов летом. Авиакомпания сократила количество рейсов на отдельных маршрутах, в том числе между Копенгагеном и Ольборгом, а также на отдельных внутренних маршрутах в Норвегии и Швеции, но, по словам компании, это не коснется популярных летних направлений.
В то же время, крупнейший в США лоукостер Spirit Airlines заявил, что «немедленно» прекращает деятельность. Тысячи пассажиров и сотрудников оказались в подвешенном состоянии из-за резкого роста цен на авиационное топливо.
По материалам:
Mind
АвиалинииГорючее
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems