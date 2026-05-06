Топ-10 самых дорогих авиабрендов мира

Стоимость авиабрендов выросла до $147 млрд
Американская авиакомпания Delta Air Lines сохранила первое место в рейтинге самых дорогих брендов среди авиаперевозчиков мира. Компания удерживает лидерство уже восьмой год подряд. По итогам года стоимость бренда выросла на 25% до 18,605 млрд долларов.
Об этом сообщается в ежегодном исследовании Brand Finance.
Изменения в топ-10 авиакомпании

Второе место заняла United Airlines, стоимость бренда которой увеличилась на 7% до 13,08 млрд долларов.
На третью позицию поднялась Emirates (+27% до 10,64 млрд долларов), вытеснив American Airlines (-27%, до 8,55 млрд долларов) на четвертое место.
Пятую и шестую позиции сохранили Southwest Airlines (+5%, до 6,66 млрд долларов) и British Airways (+33%, до 6,08 млрд долларов).
Седьмое место заняла Qatar Airways (+34,5%, до 5,185 млрд долларов), опередив China Southern Airlines (+7%, до 4,39 млрд долларов).
Девятую позицию сохраняет Air Canada (+28%, до 4,15 млрд долларов), а десятку замыкает Lufthansa (+15%, до 3,56 млрд долларов), поднявшуюся с 12-го места.
российский «Аэрофлот» поднялся на 47-е место с 49-го годом ранее.

Самый быстрый рост

Наибольший рост показала вьетнамская авиакомпания Vietjet. Стоимость ее бренда увеличилась на 117% до 906 млн. долларов. Компания заняла 37 место, тогда как в прошлом году не входила в топ-50.

Общие тенденции рынка

Совокупная стоимость брендов 50 крупнейших авиакомпаний выросла на 11% до 147 млрд долларов. Это свидетельствует о возобновлении мировой авиационной отрасли.
В рейтинг вошли 11 китайских авиакомпаний (11,7% общей стоимости) и семь американских перевозчиков (35,3%).

Рейтинг аэропортов

Среди аэропортов самым дорогим брендом в 2026 году стал парижский Шарль-де-Голль (+36%, до 1 млрд долларов), поднявшийся с третьего места.
Второе место занял лондонский Хитроу (-2%, до 972 млн долларов), третье — сингапурский Чанги (+16%, до 889 млн долларов).
На четвертую позицию поднялся амстердамский Схипхол (+39% до 540 млн долларов).
Далее в рейтинге расположились Инчхон, Франкфурт и Цюрих.
В десятку также вошли аэропорты Шанхая, Токио (Ханеда) и Мадрид-Барахас, поднявшийся с 12-й позиции.
Finance.ua
