Топ-10 самых дорогих авиабрендов мира

Американская авиакомпания Delta Air Lines сохранила первое место в рейтинге самых дорогих брендов среди авиаперевозчиков мира. Компания удерживает лидерство уже восьмой год подряд. По итогам года стоимость бренда выросла на 25% до 18,605 млрд долларов.
Об этом сообщается в ежегодном исследовании Brand Finance.
Изменения в топ-10 авиакомпании
Второе место заняла United Airlines, стоимость бренда которой увеличилась на 7% до 13,08 млрд долларов.
На третью позицию поднялась Emirates (+27% до 10,64 млрд долларов), вытеснив American Airlines (-27%, до 8,55 млрд долларов) на четвертое место.
Пятую и шестую позиции сохранили Southwest Airlines (+5%, до 6,66 млрд долларов) и British Airways (+33%, до 6,08 млрд долларов).