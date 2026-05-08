Во Франции уверяют, что массовых отмен авиарейсов летом не будет

Министр транспорта Франции Филипп Табаро заверил, что летом не будет массовых отмен авиарейсов на фоне угрозы дефицита авиатоплива из-за блокирования Ормузского пролива.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Le Figaro.

Прогнозы на летний сезон

Как отметил Табаро, несмотря на рост цен на керосин, «этим летом не будет массовых отмен рейсов».

«За некоторыми исключениями — 1% у авиакомпании Volotea, 2% у Transavia — в основном у французских авиакомпаний, и я имею в виду также Air France, массовых отмен рейсов этим летом не будет. Напротив, расписание рейсов будет придерживаться, и французы смогут полететь, куда пожелают. И, что особенно важно, напротив, туристы со всего мира смогут приехать во Францию», — заявил он.

По словам министра, летние месяцы очень важны для авиакомпаний, поскольку они «получают 70% своего дохода в период с июля по август, поэтому у них нет никакого интереса отменять рейсы».

Тарифная политика

Табаро также высказался по поводу тарифной политики испанской компании Volotea, которая планирует менять стоимость билета даже после того, как клиент уже его оплатил, в связи с ростом цен на керосин.

«Ведутся переговоры с этой компанией на юридическом уровне, мы выдвигаем ряд аргументов, в частности, относительно права на конкуренцию», — сказал он.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что самый большой в США лоукостер Spirit Airlines заявил, что «немедленно» прекращает деятельность. Тысячи пассажиров и сотрудников оказались в подвешенном состоянии из-за резкого роста цен на авиационное горючее.

В то же время, авиакомпания SAS (Scandinavian Airlines System) заверила , что рост цен на топливо и потенциальный дефицит не грозят отменой ее рейсов летом.

Со своей стороны, Европейская комиссия готовится к длительной нестабильности на рынках горючего в условиях геополитической напряженности. В этой связи в ближайшее время планируется обнародование рекомендаций для авиакомпаний.

