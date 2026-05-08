В Киеве построили энергокомплекс мощностью более 5 МВт для резервного электропитания

В Киеве построили новый дизельный энергокомплекс мощностью более 5 МВт, который будет использоваться для резервного эдектропитания критической инфраструктуры.
Об этом сообщил и.о. первого заместителя главы КГГА Петр Пантелеев.
«В Киеве продолжается активная фаза реализации мер плана энергоустойчивости», — сообщил Пантелеев.
По каким направлениям ведутся работы
По его словам, работы идут по основным направлениям:
восстановление поврежденной инфраструктуры;
инженерно-техническая защита объектов;
развитие когенерации;
резервное питание критической инфраструктуры;
построение резервной системы теплоснабжения.
«По каждому из этих направлений уже продолжаются ремонтные или строительные работы на местах, привлечены опытные специалисты, монтируется и устанавливается надежное и качественное оборудование», — отметил Пантелеев.
Он добавил, что для резервного питания объектов критической инфраструктуры уже построен дизельный энергокомплекс мощностью более 5 мВт.
Пантелеев заявил, что город будет увеличивать объемы и средства резервного энергоснабжения, в частности за счет дизельных комплексов.
«Киев вводит все возможные варианты и решения для обеспечения дополнительных мощностей. Это комплексный подход, при котором применяем разные, одновременно действенные и апробированные технические и технологические модели», — объяснил и.о. первого заместителя главы КГГА.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Киев продолжает готовиться к следующей зиме, однако центральная власть, публично заявляя, что поможет городу, не собирается этого делать. Министерство развития общин и территорий пообещало государственное финансирование и предложило подрядчиков для восстановительных работ на ТЭЦ-5. Теперь в министерстве заявили, что это дело только Киева. «В этой ситуации, в которую нас ставят, столице необходимо срочно найти еще 3 млрд. грн. В целом же на закупку оборудования и создание резервной системы теплоснабжения для ТЭЦ-5 нужно около 9 млрд грн», — заявлял мэр столицы Виталий Кличко.