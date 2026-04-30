Сколько денег нужно для подготовки столицы к отопительному сезону Сегодня 10:23 — Энергетика

Система решений подготовки столицы к отопительному сезону оценивается в 30 млрд. грн.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, пишет interfax.

Читайте также Рада приняла за основу законопроект о поддержке производства электроэнергии из возобновляемых источников

«На сегодняшний день город говорит о том, что они готовы привлечь 15 млрд грн. Взнос страны должен быть примерно таким же. Киев является одним из самых платежеспособных населенных пунктов Украины, поэтому мы ожидаем, безусловно, от Киева переориентацию из программ, которые на сегодняшний день не являются столь приоритетными, и фокус исключительно на обеспечение жизнедеятельности. «Интерфакс-Украина».

По его словам, параллельно идет работа над восстановлением поврежденных ТЭЦ и созданием дополнительных мощностей, на данный момент речь идет о примерно 30 альтернативных системах, решения уже найдены для большинства микрорайонов.

Читайте также Цены на энергоносители взлетят: Всемирный банк обнародовал тревожный прогноз на 2026 год

«Инженерные решения есть, определенное их количество уже утверждено, определенное прорабатывается, но (у города) уже есть графики закупки, установка соответствующего оборудования», — отметил он.

Дарницкая ТЭЦ, которая находится в частной собственности, тоже активно включена в планы восстановления. По словам Кулебы, представители ТЭЦ-4 «полностью интегрированы в проект и восстановления ТЭЦ, и создания альтернативы».

