Цены на энергоносители взлетят: Всемирный банк обнародовал тревожный прогноз на 2026 год Сегодня 19:00 — Энергетика

В 2026 году мировые цены на энергоносители могут подскочить на 24% и достичь самой высокой отметки со времен начала полномасштабной войны россии против Украины.

Об этом в своем обзоре Commodity Markets Outlook сообщает Всемирный банк.

Описанный сценарий возможен при условии, что серьезные перебои, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке, удастся преодолеть в мае. Если же боевые действия будут и дальше обостряться, а перебои с поставками затянутся, цены на сырьевые товары могут подняться даже выше.

В базовом сценарии ожидается постепенное восстановление судоходства через стратегически важный Ормузский пролив почти до довоенных уровней до октября.

По прогнозу, в 2026 году общий индекс цен на сырьевые товары увеличится на 16% из-за резкого удорожания энергоносителей и удобрений, а также рекордно высоких цен на ряд важных металлов.

По оценке Всемирного банка, атаки на энергетическую инфраструктуру и перебои с транспортировкой через пролив, по которому до войны проходило около 35% мировой морской торговли нефтью, стали настоящим шоком для нефтяного рынка.

В 2026 году средняя цена нефти Brent прогнозируется на уровне $86 за баррель против $69 в 2025 году. В случае дальнейшего повреждения критической нефтегазовой инфраструктуры и медленного возобновления экспорта цена нефти в этом году может достичь $115 за баррель.

По словам специалистов, война влияет на мировую экономику постепенно, волнами. Сначала из-за роста цен на энергоносители, потом — на продукты питания, а впоследствии — из-за ускорения инфляции, что влечет за собой повышение процентных ставок и удорожание долгового финансирования.

УНІАН

