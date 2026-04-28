Венгрия предлагает мощности для поставки газа в Украину, несмотря на запрет Орбана

Энергетика
Венгерский оператор ГТС FGSZ предлагает к бронированию мощности на вход в украинскую ГТС на 3 квартал 2026 года, несмотря на предшествующий запрет венгерского правительства объявлять такие аукционы.
Об этом сообщает ExPro со ссылкой на соответствующий аукцион на платформе бронирования мощностей.
Официального сообщения от венгерского оператора не было, однако объявление аукциона фактически свидетельствует о том, что запрет на поставку газа в Украину из Венгрии на 3 квартал 2026 года действовать не будет.
Напомним, в марте премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о прекращении поставок газа в Украину из Венгрии в ответ на прекращение транзита российской нефти через Украину в Венгрию после российского удара по инфраструктуре нефтепровода.
Ближайший аукцион по бронированию квартальных мощностей для импорта газа в Украину из Венгрии пройдет 4 мая. Венгерский оператор предлагает до бронирования 9,76 млн куб м мощностей в сутки, что соответствует уровню, который предлагали на предыдущих аукционах. Также, мощности для импорта газа в Украину будут доступны для бронирования на месячных или суточных аукционах.
Пока импорт газа в Украину из Венгрии отсутствует, что связано с высокими ценами на газ в Европе, которые выше, чем цены в Украине, из-за чего импортировать газ не выгодно
Ранее Finance.ua писал, что Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна прекращает поставки дизельного топлива в Украину до возобновления работы нефтепровода «Дружба».
Также министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока сообщил, что 22 апреля возобновилась транспортировка российской нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии через территорию Украины.
По материалам:
Finance.ua
