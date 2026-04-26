Украина получит 100 млн евро от партнеров на подготовку к зиме

Сегодня 14:48

Украина получит €100 млн от партнеров для подготовки к зиме

В ходе заседания «Энергетического Рамштайна» партнеры объявили о выделении Украине 100 миллионов евро через Фонд поддержки энергетики для подготовки к зиме.

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмигаль.

Кроме того, было договорено о поиске дополнительного финансирования Фонда в размере 829 миллионов евро.

Шмигаль отметил, что это критически важно для обеспечения своевременного направления ресурсов на уже утвержденные и приоритетные потребности, а также для реализации закупок.

Он добавил, что во время встречи в формате Ukraine Energy Coordination Group речь шла также о целях и приоритетах Украины.

«В контексте подготовки к следующей зиме особенно важно решение ЕС о финансовой поддержке Украины на 90 млрд евро. Верим, что поддержка и солидарность партнеров помогут Украине пройти и следующую зиму», — отметил Шмигаль.

Сколько денег нужно Украине, чтобы подготовиться к зиме

5,4 млрд евро для подготовки к отопительному сезону. По словам Шмыгаля, Украине нужно не менеедля подготовки к отопительному сезону.

Среди основных приоритетов он выделяет: защиту энергетической инфраструктуры; ускорение закупки оборудования и материалов для ремонтов; развитие распределенной генерации; масштабная ремонтная кампания; накопление газовых запасов

