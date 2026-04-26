Место для вашей рекламы

Украина получит 100 млн евро от партнеров на подготовку к зиме

В ходе заседания «Энергетического Рамштайна» партнеры объявили о выделении Украине 100 миллионов евро через Фонд поддержки энергетики для подготовки к зиме.
Об этом сообщил первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмигаль.
Кроме того, было договорено о поиске дополнительного финансирования Фонда в размере 829 миллионов евро.
Шмигаль отметил, что это критически важно для обеспечения своевременного направления ресурсов на уже утвержденные и приоритетные потребности, а также для реализации закупок.
Он добавил, что во время встречи в формате Ukraine Energy Coordination Group речь шла также о целях и приоритетах Украины.
«В контексте подготовки к следующей зиме особенно важно решение ЕС о финансовой поддержке Украины на 90 млрд евро. Верим, что поддержка и солидарность партнеров помогут Украине пройти и следующую зиму», — отметил Шмигаль.

Сколько денег нужно Украине, чтобы подготовиться к зиме

По словам Шмыгаля, Украине нужно не менее 5,4 млрд евро для подготовки к отопительному сезону.
Среди основных приоритетов он выделяет: защиту энергетической инфраструктуры; ускорение закупки оборудования и материалов для ремонтов; развитие распределенной генерации; масштабная ремонтная кампания; накопление газовых запасов
Место для вашей рекламы
