Место для вашей рекламы

АМКУ рекомендовал АЗС сформировать цены на основе объективных экономических факторов — дали 10 дней

АМКУ рекомендовал АЗС сформировать цены на основе объективных экономических факторов — дали 10 дней
АМКУ рекомендовал АЗС сформировать цены на основе объективных экономических факторов — дали 10 дней
23 апреля Антимонопольный комитет Украины рекомендовал крупнейшим операторам сетей АЗС обеспечить формирование и изменение розничных цен на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ на основании объективных экономических факторов.
В частности, нужно будет учитывать рыночные колебания стоимости их закупки, на условиях соблюдения законодательства о защите экономической конкуренции.
Об этом сообщил АМКУ.
Рекомендации обязательны для рассмотрения субъектами хозяйствования в течение 10 дней. Такой срок установлен с целью получения от операторов сетей АЗС обстоятельного ответа о принятых мерах на рынке.
Рынки светлых нефтепродуктов и далее остаются в фокусе повышенного внимания АМКУ, и в случае дальнейшего выявления признаков нарушения конкурентного законодательства Комитет будет принимать безотлагательные меры.

Справка Finance.ua:

  • 28 февраля 2026 года в Украине начался стремительный рост цен на топливо.
  • Антимонопольный комитет сразу принял соответствующие меры контроля и 9 марта начал рассмотрение дела по признакам совершения субъектами хозяйствования антиконкурентных согласованных действий на рынках розничной реализации светлых нефтепродуктов, в котором проводится сбор и анализ доказательств.
  • До 30% расходов на заправку можно компенсировать, если знать некоторые уловки. Мы в Finance.ua исследовали вопросы экономии и узнали у профессиональных механиков, почему одни водители тратят минимум, а другие «работают на заправку».

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Место для вашей рекламы
