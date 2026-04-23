0 800 307 555
ру
НКРЭКУ повысила предельные цены на электроэнергию для бизнеса

Энергетика
10
С 1 мая на рынке электроэнергии вырастут прайс-кепы
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила предельные цены на электроэнергию на рынке «на сутки вперед», внутрисуточном и балансирующем рынках.
Соответствующее решение было принято на заседании Комиссии 23 апреля.
«Сегодня приоритетной задачей остается сбалансирование энергосистемы и минимизация количества и продолжительности отключений потребителей», — заявили в НКРЭКУ.

Новые предельные цены с 1 мая

С 1 мая 2026 года установлены следующие прайс-кепы:
Рынок «на сутки вперед» и внутрисуточный рынок:
  • максимальная цена — 15 000 грн/МВт·ч на все часы;
  • минимальная цена — 10 грн/МВт·ч на все часы.
Балансирующий рынок:
  • максимальная цена — 17 000 грн/МВт·ч на все часы;
  • минимальная цена — 0,01 грн/МВт·ч на все часы.
Постановление вступает в силу 30 апреля 2026 года.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на главу комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Александра Трофимца писал, что текущая модель прайс-кепов в Украине фактически подменяет рыночное ценообразование государственным регулированием цен.
По его словам, в отличие от европейских рынков, где прайс-кепы носят сугубо технический характер и не влияют на формирование цены, в Украине они стали инструментом прямого вмешательства государства. «Это не прайс-кепы, это государственное регулирование цены на электрическую энергию, чего не должно быть», — подчеркнул Трофимец.
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаЭлектроэнергияТарифы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems