НКРЭКУ повысила предельные цены на электроэнергию для бизнеса Сегодня 16:39 — Энергетика

С 1 мая на рынке электроэнергии вырастут прайс-кепы

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила предельные цены на электроэнергию на рынке «на сутки вперед», внутрисуточном и балансирующем рынках.

Соответствующее решение было принято на заседании Комиссии 23 апреля.

«Сегодня приоритетной задачей остается сбалансирование энергосистемы и минимизация количества и продолжительности отключений потребителей», — заявили в НКРЭКУ.

Новые предельные цены с 1 мая

С 1 мая 2026 года установлены следующие прайс-кепы:

Рынок «на сутки вперед» и внутрисуточный рынок:

максимальная цена — 15 000 грн/МВт·ч на все часы;

минимальная цена — 10 грн/МВт·ч на все часы.

Балансирующий рынок:

максимальная цена — 17 000 грн/МВт·ч на все часы;

минимальная цена — 0,01 грн/МВт·ч на все часы.

Постановление вступает в силу 30 апреля 2026 года.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на главу комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Александра Трофимца писал , что текущая модель прайс-кепов в Украине фактически подменяет рыночное ценообразование государственным регулированием цен.

По его словам, в отличие от европейских рынков, где прайс-кепы носят сугубо технический характер и не влияют на формирование цены, в Украине они стали инструментом прямого вмешательства государства. «Это не прайс-кепы, это государственное регулирование цены на электрическую энергию, чего не должно быть», — подчеркнул Трофимец.

