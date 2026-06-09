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ЕС разрешил задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море

Энергетика
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Страны Европейского Союза разрешили военным кораблям в Средиземном море задерживать и производить досмотр иностранных судов, которые в ЕС считают частью российского «теневого флота».
Об этом заявила глава европейской дипломатии Кайя Каллас перед встречей министров обороны Евросоюза на Кипре.
По ее словам, решение о «теневом флоте» связано не только с вопросом санкций, но и с безопасностью судоходства. Каллас отметила, что Евросоюз стремится ограничить доходы России, которые могут использоваться для финансирования войны в Украине.

Что меняется

Каллас подчеркнула, что военно-морская операция IRINI изменила правила применения сил и теперь допускает задержание и досмотр кораблей. Она действует в Средиземном море с марта 2020 г. и была создана для контроля за соблюдением эмбарго ООН на поставку оружия в Ливию.
Кроме того, миссия занимается мониторингом незаконного экспорта нефти из Ливии, борьбой с контрабандой людей и подготовкой ливийской береговой охраны.
Весной 2026 года ЕС утвердил 20-й пакет санкций против россии, включающий ограничения для танкеров, перевозящих российскую нефть, и запрет на ряд услуг, связанных с ее транспортировкой.
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В последние несколько лет европейские страны активизировали задержание судов, которые перевозят сырье из россии и используются для обхода санкций. 31 мая в Атлантическом океане военно-морскими силами Франции и Великобритании было задержано судно Tagor. По данным французских властей, судно вышло из Мурманска и использовало флаг Камеруна. Франция заявила, что танкер мог перевозить российскую или иранскую нефть в обход санкций.
С марта 2026 года под арестом в шведском Треллеборге находится сухогруз Caffa, которое шведский суд постановил передать украинским властям. Украинские власти утверждают, что летом 2025 года судно использовалось для вывоза зерна из Севастополя в сирийский порт Тартус и уходило под ложным флагом.

Что такое «теневой флот»

Это сеть танкеров, которые россия использует для экспорта нефти в обход санкций, эмбарго и установленного ценового потолка ($60 за баррель). Фактически речь идет о «флот-призраке», позволяющем продавать сырье покупателям, готовым игнорировать ограничения.
Такие суда часто нарушают международные морские нормы: скрывают информацию о владельцах, перегружают нефть в открытом море и избегают контроля.
Точное количество судов неизвестно, однако по оценкам, речь идет о более чем 1500 танкерах. Среди них около 340 — ключевые, а примерно 65 формируют ядро ​​системы. Более 600 судов уже находятся под санкциями.
По материалам:
Діло
ЕСНефть
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