В ЕС обсуждают полный запрет морских услуг для теневого флота рф — Каллас Сегодня 05:36 — Мир

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас считает, что в вопросе полного запрета российской нефти нужно «двигаться дальше», несмотря на резкий рост цен на энергоносители.

Об этом глава европейской дипломатии сказала в интервью Укринформу

Влияние глобальной ситуации на энергорынок ЕС

Каллас отметила, что война на Ближнем Востоке усугубила ситуацию в Европейском Союзе, поскольку в мире возник дефицит нефти.

«Именно поэтому некоторые государства-члены колеблются (по поводу полного запрета российской нефти в ЕС. — Ред.), потому что цены на энергоносители растут. Но, думаю, нам нужно двигаться дальше», — сказала высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Ограничения в отношении теневого флота

Каллас сообщила, что в ЕС обсуждают полный запрет морских услуг для теневого флота.

«Это точно будет иметь влияние, поскольку примерно 45 процентов общего объема добычи нефти в россии идет через Балтийское море», — отметила Каллас.

Напомним, Европейский Союз планирует ввести полный запрет на импорт российской нефти, включая трубопроводную, не позднее конца 2027 года, чтобы окончательно избавиться от энергетической зависимости.

В конце февраля агентство Reuters со ссылкой на проект документа и чиновников ЕС написало, что Европейская комиссия подаст законодательное предложение о постоянном запрете импорта российской нефти 15 апреля, через три дня после парламентских выборов в Венгрии.

Однако 24 марта агентство Reuters сообщило, что Европейская комиссия отложила представление законодательной инициативы о постоянном запрете импорта российской нефти, которое ранее планировали представить 15 апреля. В ЕС объяснили, что документ не отменен, однако его публикацию перенесли ввиду текущей геополитической ситуации.

Укрінформ

