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НКРЭКУ утвердила пакет изменений для стабилизации рынка электроэнергии

Энергетика
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердила изменения в Правила рынка электрической энергии. Они направлены на усиление финансовой дисциплины участников рынка, повышение прозрачности операций и совершенствование взаимодействия между участниками рынка и оператором системы передачи.
Об этом сообщила пресс-служба НКРЭКУ.
Одним из оснований подготовки изменений стали рекомендации Антимонопольного комитета Украины по предотвращению возможных нарушений законодательства о защите экономической конкуренции и устранении потенциальных рисков для участников рынка.
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«Обновление Правил рынка стало очередным шагом к усовершенствованию работы рынка электрической энергии. Введенные изменения должны снизить операционные риски для участников, повысить надежность расчетов и усилить контроль за исполнением договорных обязательств», — говорится в сообщении.

Защита участников балансирующих и агрегированных групп

Ключевое новшество касается защиты участников балансирующих и агрегированных групп в случаях возникновения проблем со стороной, ответственной за баланс (СОБ).
Обновленные правила определяют четкие случаи, когда оператор системы передачи должен возобновлять договоры по урегулированию небалансов для участников балансирующей и агрегированной группы.
Это позволит уменьшить риски для участников, передавших ответственность за свои небалансы другой стороне, и обеспечить непрерывность их участия в рынке даже в случае возникновения проблем с СОБ.

Усиление контроля за исполнением договоров

Также усовершенствуется информационное взаимодействие между платформой оператора системы передачи и организаторами электронных аукционов по продаже электрической энергии по двусторонним договорам.
Новый механизм обеспечит обмен необходимой информацией для более эффективного контроля за выполнением заключенных договоров, регистрацией соответствующих объемов электроэнергии и повышением прозрачности операций на рынке.

Изменения финансовых гарантий

Отдельные конфигурации касаются денежных гарантий и расчетов на балансирующем рынке. Документ уточняет положения по обеспечению выполнения финансовых обязательств, а также отдельных типовых договоров между участниками рынка и оператором передачи.
По материалам:
Finance.ua
ЭнергетикаЭлектроэнергияЭнергетика Украины
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