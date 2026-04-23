Место для вашей рекламы

Прайс-кепы противоречат реформе рынка и заменяют ее госрегулированием, — ICC Ukraine

Текущая модель прайс-кепов в Украине фактически заменяет рыночное ценообразование государственным регулированием цен.
Об этом заявил глава вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трофимец.
По его словам, в отличие от европейских рынков, где прайс-кепы носят сугубо технический характер и не влияют на формирование цены, в Украине они стали инструментом прямого вмешательства государства.
«Это не прайс-кепы, это государственное регулирование цены на электрическую энергию, чего не должно быть», — подчеркнул он.
Трофимец подчеркнул, что такие ограничения противоречат самой логике реформы рынка электроэнергии, которая подразумевала минимальное вмешательство государства в ценообразование.
«Если бизнес не сможет купить электроэнергию по определенной цене — он ее не купит, а производитель не продаст. Рынок сам урегулирует цену», — отметил эксперт.
Он также уверен, что прайс-кепы не выполняют функцию защиты потребителей, а только искажают рыночные сигналы, что влияет на эффективность работы всего энергорынка.
Ранее экс-глава НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий подчеркнул, что решение Нацкомиссии по энергетике по снижению предельных цен напрямую повлияло на баланс энергосистемы, ограничив как импорт, так и внутреннюю генерацию.
По материалам: УНІАН
УНІАН
Место для вашей рекламы
