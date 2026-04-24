Цены на нефть превысили $106 из-за обострения вокруг Ирана

Цены на нефть выросли из-за новой напряженности на Ближнем Востоке. Иран захватил грузовое судно в Ормузском проливе, а в Тегеране сработало ПВО. Рынок реагирует на угрозу поставок через стратегически важный регион.
Президент США Дональд Трамп отметил, что Иран мог использовать двухнедельное перемирие для восстановления вооружения, однако заверил способность американских военных быстро нейтрализовать угрозу.
Эксперты Haitong Futures предполагают, что текущая пауза в боевых действиях может быть лишь подготовительным этапом к масштабному конфликту. Если дипломатические переговоры не принесут результата до конца апреля, цены на энергоносители могут установить новые годовые рекорды.