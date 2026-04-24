Место для вашей рекламы

Цены на нефть превысили $106 из-за обострения вокруг Ирана

Нафтовые вышки
Цены на нефть выросли из-за новой напряженности на Ближнем Востоке. Иран захватил грузовое судно в Ормузском проливе, а в Тегеране сработало ПВО. Рынок реагирует на угрозу поставок через стратегически важный регион.
Об этом пишет Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent продемонстрировали рост на 99 центов, достигнув отметки 106,06 доллара за баррель.
В то же время нефть марки West Texas Intermediate подорожала на 71 цент и торгуется на уровне 96,56 доллара.
В общей сложности за неделю Brent прибавила в цене более 17%, а WTI — более 15%, что стало одним из наиболее значительных показателей недельного роста с момента начала боевых действий.

Влияние ситуации в Ормузском проливе на логистику

Контроль Ирана над Ормузским проливом остается критическим фактором для энергетической безопасности, поскольку через этот маршрут проходит около 20% мирового экспорта нефти и сжиженного газа.
Любые сбои в этом регионе чреваты резким сокращением предложения на мировом рынке.
Аналитики предупреждают, что длительная нестабильность в проливе может привести к истощению мировых запасов сырой нефти ниже сезонных минимумов уже к началу лета.
Место для вашей рекламы

Политические прогнозы

Президент США Дональд Трамп отметил, что Иран мог использовать двухнедельное перемирие для восстановления вооружения, однако заверил способность американских военных быстро нейтрализовать угрозу.
Эксперты Haitong Futures предполагают, что текущая пауза в боевых действиях может быть лишь подготовительным этапом к масштабному конфликту. Если дипломатические переговоры не принесут результата до конца апреля, цены на энергоносители могут установить новые годовые рекорды.
По материалам:
Діло
ГорючееБензинЭкспорт нефтиНефть
Место для вашей рекламы
