0 800 307 555
ДТЭК построит одну из крупнейших ветровых электростанций в Европе за €1,2 млрд

Энергетика
Энергохолдинг ДТЭК планирует построить ветровую электростанцию ​​мощностью 650 МВт и стоимостью 1,2 миллиарда евро в Полтавской области.
Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
«Это будет одна из самых больших наземных ветроэлектростанций в Европе. Станцию ​​построят на Полтавщине, она будет состоять примерно из 100 ветровых турбин. Общий объем инвестиций в проект 1,2 млрд евро», — говорится в сообщении.

Ветропарк поможет усилить энергетическую устойчивость Украины

Новый ветропарк поможет усилить энергетическую устойчивость страны. А также будет компенсировать мощности, поврежденные вражескими атаками", — говорят в ДТЭК.
Полтавская ВЭС — часть масштабных инвестиций ДТЭК в будущее страны.
«Мы продолжаем инвестировать во время войны, посылая четкий сигнал: Украина остается привлекательной для инвестирования уже сегодня, а у международных партнеров есть реальная возможность приобщиться к построению современной, европейской энергосистемы», — отметил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
Напомним, ранее Finance.ua также писал, что Украина определила стратегическую цель — обеспечить 4 ГВт новых энергетических мощностей через развитие распределенной генерации.
20 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины об имплементации норм европейского права по интеграции энергетических рынков, повышению безопасности снабжения и конкурентоспособности в сфере энергетики». Документ закладывает правовые основы объединения украинского и европейского энергорынков.
Введение в действие закона об интеграции украинского энергетического рынка с европейским повысит общую энергетическую устойчивость и положительно скажется на стоимости электроэнергии для потребителей. Принятие закона также открывает Украине путь к получению 500 млн евро в рамках европейской программы Ukraine Facility.
Finance.ua
