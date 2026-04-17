Восстановление энергетики Ближнего Востока может занять до 2 лет Сегодня 21:48 — Энергетика

Возобновление производства энергии на Ближнем Востоке в довоенных объемах может занять до 2 лет. В частности, из-за ограничений Ормузского пролива и дефицита Международное энергетическое агентство может в очередной раз высвободить резервы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Оценки Международного энергетического агентства

В интервью для газеты Neue Zuercher Zeitung глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль рассказал, что на восстановление утраченного производства энергии потребуется длительное время. В целом из-за конфликта на Ближнем Востоке на восстановление довоенных мощностей может уйти до 2 лет.

«Это будет отличаться в зависимости от страны. Например, в Ираке это займет гораздо больше времени, чем в Саудовской Аравии. Однако, по нашим оценкам, для возвращения к довоенному уровню понадобится примерно два года в целом», — пояснил Фатих Бироль.

Он отметил, что в настоящее время рынок не до конца осознает масштабы последствий войны в Иране и ограничение Ормузского пролива.

В частности, нефть и газ, которые были загружены на танкеры и оказались в море в начале войны, сейчас прибыли в места назначения. Это отчасти смягчает последствия дефицита. Однако проблема в том, что в течение марта новых танкеров не загружали и не отправляли.

«В марте не был загружен ни один танкер. Не было никаких новых поставок нефти, газа или топлива на азиатские рынки. Эта нехватка сейчас становится очевидной. Если Ормузский пролив не будет вновь открыт, мы должны готовиться к значительно более высоким ценам на энергоносители», — добавил глава МЭА.

Бироль добавил, что агентство настроено действовать немедленно и решительно. Пока оснований для еще одного высвобождения экстренных резервов нет. Однако этот вопрос рассматривают и в случае необходимости — МЭА будет действовать соответственно.

Рост цен и риски для рынка горючего

Из-за войны на Ближнем Востоке цены на нефть и производные продукты резко возросли. В течение марта-апреля международные рынки горючего удерживают высокую стоимость. Связано это с возможным дефицитом и проблемами поставок. Ведь Ормузский пролив, который был основным каналом для транспортировки нефти, сейчас фактически заблокирован.

Ранее в FT писали, что Европу ждет затяжной кризис.

«Этот кризис — надолго… цены на энергию будут оставаться высокими очень долго. Мы ожидаем, что в ближайшие недели ситуация даже ухудшится», — комментировал Дан Йоргенсен.

Риски для авиации

В частности, еврокомиссар по энергетике сообщал, что страны должны убедиться в том, что имеют все необходимое на длолгое время кризиса. А особенно этот период может задеть авиакомпании, ведь прогнозируют дефицит авиационного топлива.

Известно, что 75% всех поставок авиатоплива в Европу обеспечивал Ближний Восток. Как пишет Reuters , европейские авиакомпании уже предупреждают о том, что горючего хватит на несколько недель. А перед началом летнего сезона возможность поездок — под угрозой.

В то же время ЕС работает над альтернативами и решением вопроса. Пока идет разработка планов по поставке реактивного топлива. Также со следующего месяца в ЕК хотят составлять карту мощностей по переработке нефтепродуктов в масштабах Евросоюза. Так удастся принять меры для полного использования имеющихся ресурсов.

